Ministrul Justitiei discuta cu procurorul general Augustin Lazar si cu procurorul-sef al DNA despre MCV

La Ministerul Justitiei a ajuns si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, care a spus ca vor fi discutii privind masurile pe care Romania trebuie sa le ia in cadrul MCV.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, in 20 aprilie, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca obiectivul Guvernului este finalizarea monitorizarii europene in domeniul justitiei inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, precizand ca nu se va face niciun pas inapoi in ceea ce inseamna garantarea unui act de justitie corect si independent.¬Obiectivul meu si al Guvernului pe care il conduc este sa finalizam MCV inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. Este o chestiune de prestigiu si nu numai, la care tin foarte mult. Avem patru rapoarte consecutive pozitive, imi doresc ca la sfarsitul anului 2017 sa avem un raport final pozitiv care sa puna bazele incheierii acestui Mecanism¬, a spus atunci premierul.Primul-ministru a afirmat ca prioritatile Guvernului in perioada urmatoare, pe care de altfel i le-a transmis si lui Timmermans sunt ¬punerea in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale, asigurarea deplinului respect pentru drepturile fundamentale, garantarea eficientei, predictibilitatii si calitatii actului de justitie, precum si apropierea justitiei de cetatean¬.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a spus, in urma discutiilor pe care le-a avut cu premierul si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca cel mai bun garant al statului de drept este poporul roman, care va continua lupta anticoruptie si dupa ce procesul MCV va fi incheiat in Romania.Oficialul de la Bruxelles nu a inaintat o data de finalizare a monitorizarii pe justitie precizand ca directia urmata de Guvern merge catre implinirea recomandarilor si aratand ca aplicarea MCV in ultimii 10 ani a dus la realizari in Romania."Nu dau niciodata termene. Programul Guvernului este foarte clar si totul depinde de consultarile publice, de interogarea tuturor celor implicati si de votul din Parlament. Directia urmata de Guvern merge catre implinirea recomandarilor. Parlamentul este suveran, dar as cere Parlamentului sa sustina Guvernul in demersurile sale si sa nu aleaga o alta cale¬, a aratat prim-vicepresedintele Timmermans.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a subliniat ca nu exista nicio legatura intre incheierea MCV si presedintia Consiliului UE pe care Romania o va exercita in primul semestru din 2019, insa intelege de ce premierul Sorin Grindeanu socoteste ridicarea MCV inainte de 2019 drept o chestiune de prestigiu.¬Il inteleg pe deplin pe primul-ministru cand a spus ca este o chestiune de prestigiu sa puna capat MCV inaintea presedintiei dar, sincer, nu exista nicio legatura intre cele doua chestiuni. Daca guvernul roman vrea sa se miste repede, cu atat mai bine, dar, personal, nu vad de ce Romania nu ar putea fi presedinte al Consiliului Uniunii Europene si, in acelasi timp, in dialog cu noi in cadrul MCV. Este vorba despre cooperare¬, a mai spus Frans Timmermans.El a spus ca situatia de neincredere care s-a creat in Uniunea Europeana si in societatea romaneasca dupa adoptarea OUG 13 poate fi inlaturata daca Guvernul respecta planurile pe care le-a facut in legatura cu recomandarile facute in cadrul MCV.Timmermans a adaugat ca ridicarea MCV depinde de viteza cu care autoritatile romane implementeaza planurile Guvernului in aceasta chestiune.