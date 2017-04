Galati: Alunecarea de teren de la Izvoarele a inaintat cu 30 de cm si se apropie de sat

'A mai avansat alunecarea, a trecut de martorii amplasati cu cel putin 30 de centimetri si se apropie de case. Sunt aproape si scoala si biserica. E mai dificil fata de data trecuta, dar tinem legatura cu ISU si monitorizam in permanenta ceea ce se intampla', a spus Dragomir.O alunecare de teren a avut loc, duminica, in satul galatean Izvoarele din comuna Slobozia Conachi, existand posibilitatea ca, daca fenomenul va continua, sase familii sa fie evacuate din propriile gospodarii.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, maior Eugen Chirita, alunecarea de teren se manifesta in interiorul satului, pe o deschidere de aproximativ 60 de metri si pe o lungime de o suta de metri, la o distanta de aproximativ 50 de metri de sase gospodarii in care se afla 14 persoane.Zona afectata de alunecare a fost imprejmuita si s-au montat tarusi-martori si benzi delimitatoare, pentru a se stabili daca fenomenul continua si in ce ritm.Totodata, autoritatile locale au notificat cele sase familii care locuiesc in apropierea zonei afectate de alunecare ca, daca fenomenul va avansa, este posibil sa fie evacuate.Se pare ca alunecarea de teren ar putea avea drept cauza precipitatiile abundente din ultimele zile.In luna martie, langa satul Izvoarele, la o distanta de aproximativ un kilometru fata de actuala alunecare, s-a produs o alta alunecare de teren cu o lungime de aproximativ 300 de metri si o latime de 250 de metri, care pana la urma a stationat.Localitatea Izvoarele este cunoscuta ca fiind situata intr-o zona seismica deosebita, in anul 2013 fiind inregistrate, de la finele lunii septembrie si pana in noiembrie, nu mai putin de 437 de seisme, de diferite intensitati, unele insotite si de zgomote puternice. Alte 30 de cutremure, unele cu intensitatea maxima de 2,4 grade pe scara Richter, s-au inregistrat in septembrie si octombrie 2014, iar la sfarsitul lunii octombrie 2015 s-au semnalat patru cutremure intr-o singura zi. Dupa mai multe masuratori ale specialistilor de la INFP, acestia au precizat ca seismele sunt de natura tectonica si nu au legatura cu exploatarile petroliere din zona, pe seama carora localnicii pun si acum producerea seismelor, dar si alunecarile de teren.