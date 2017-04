Vlad Petreanu: Moartea Getei Dor Popescu, o tragedie anuntata

Cand zic "noi", ma refer la jurnalisti, care au preluat si difuzat aceste informatii - probabil si eu, printre ei - dar ma refer si la noi toti, ca societate.De ce ni s-o fi parut o mare realizare sa urce un copil de 12 ani pe-un munte de 7.000 de metri? Dar pe 9 munti la rand?Nu omologheaza nimeni asemenea recorduri. Nu exista vreo competitie internationala de ascensiune a celor mai inalte varfuri din lume in care sa concureze minori.E doar vanitate si reclama.Parintii sunt primii responsabili pentru asemenea cascadorii cu propriii* lor copii. Si primii vinovati, cand se intampla o tragedie.Nu stiu mai nimic despre Erik Gulacsi si felul in care era manageriat de parintii sai, dar in cazul Getei Dor Popescu au existat semne vizibile si publice ca ceva nu era in regula, din acest punct de vedere. Nu le-am remarcat - poate si pentru ca nu ma pasioneaza domeniul alpinismului, dar nu le-au remarcat nici cei care sunt in domeniu. Sau, daca le-au remarcat, au tacut sau n-au vorbit suficient de tare.Tatal fetitei care a murit sambata era atat de hotarat sa obtina "recordurile" incat a deschis cel putin o actiune in justitie impotriva unui stat care nu permitea ascensiunea minorilor pe un anume varf muntos - si probabil se pregatea de alta.In februarie 2016, dl. Ovidiu Popescu a explicat site-ului PressOne ca a fost nevoie sa angajeze un avocat "ca sa obtina o hotarare judecatoreasca pentru accesul in Parcul Regional Aconcagua."Dl. Popescu, tatal Getei, este citat cu urmatoarea explicatie: "Daca ai sub 14 ani nu ti se permite accesul. Procedura e de a in judecata statul argentinian si de a obtine aceasta hotarare judecatoreasca. Am angajat un avocat din Mendoza, cu doua luni inainte, care a costat in jur de 1000 de euro. Astfel, am putut incepe ascensiunea impreuna".De ce interzice statul argentinian accesul minorilor sub 14 ani pe munte? Poate pentru protectia lor? Nu conteaza, dl. Popescu s-a luptat in justitie ca sa elimine aceasta protectie pentru propriul sau copil.Ireal, nu?Citeste restul articolului pe petreanu.ro