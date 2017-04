Prahova: Risc mare de avalansa, la peste 1.800 metri altitudine / Turistii, avertizati sa nu urce pe trasee

Potrivit unui comunicat al Salvamont transmis, luni, de Prefectura Prahova, in zona montana a judetului se inregistreaza risc mare de avalansa, de gradul 4 pe o scara de la 1 la 5, la altitudini de peste 1.800 de metri, si risc insemnat (gradul 3) la altitudini sub 1.800 de metri.'Stratul nou de zapada este putin stabilizat si cu coeziune slaba cu cel aflat dedesubt. Pe vai sunt depozite insemnate, declansarea avalanselor este posibila chiar si la slabe supraincarcari, pe pante suficient de inclinate, fiind posibile si declansari spontane', se arata in comunicatul citat.Salvamontistii reamintesc, de asemenea, ca toate traseele montane interzise in sezonul de iarna din Muntii Bucegi, Baiului si Ciucas raman inchise.'Sfatuim turistii sa nu se aventureze in aceste zone, pentru a evita riscurile inutile, iubitorii muntelui putand face drumetii pe traseele marcate aflate la baza muntelui deschise tot timpul anului', precizeaza Salvamont.