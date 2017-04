Salvamontistii apreciaza ca avalansa din Retezat, in care au murit doi copii, a fost declansata de catre victimele acesteia

'In momentul in care au ajuns in Caldarea Berbecilor si au inceput sa urce catre varf (varful Peleaga - 2.509 metri n.r.) au sectionat o fata mare de zapada. Poteca a sectionat masa mare de zapada. Partea de deasupra nu a mai avut legatura cu cea de dedesubt, care a pornit cu ei, la vale', a declarat luni seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Potrivit acestuia, zapada grea le-a antrenat pe cele sapte persoane pe o lungime cateva zeci de metri, coada avalansei fiind situata la circa o suta de metri de locul de plecare.Seful Salvamont Hunedoara a tinut sa precizeze ca al doilea grup, format din 51 de persoane aflate pe creasta la o scoala de ghizi, nu are nicio implicare in declansarea avalansei.'Cei sapte si-au declansat avalansa. Cei de la scoala de ghizi n-au avut nicio treaba si le-au venit in ajutor. Mai mult decat atat, i-au extras din conul de avalansa. Deasupra zonei de avalansa era un perete intact de zapada. Din fericire, nu a plecat si partea de sus', a spus Bodean.aAvalansa in care au decedat adolescentii Dor Geta Popescu (14 ani) si Erik Gulacsi (13 ani) a avut loc in zona Saua Bucurii- Poiana Pelegii, in locul denumit 'Caldarea Berbecilor', zapada care a venit la vale antrenand si resturi de bolovani.In avalansa au mai fost prinse alte cinci persoane care au necesitat ingrijiri medicale in spital, ranitii aflandu-se acum in afara oricarui pericol.Operatiunea de recuperare a celor doi adolescenti decedati in Retezat a durat duminica peste 11 ore, cei 23 de salvamontisti si jandarmi montani confruntandu-se cu conditii extrem de dificile, din cauza traseului montan accidentat, acoperit cu zapada, si a viscolului.Politia a deschis un dosar penal, in rem, cu privire la fapta, ancheta fiind coordonata de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Hateg. In functie de complexitatea ulterioara a cauzei, dosarul ar putea fi preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara.Salvamontistii si jandarmii montani au avertizat, cu doua zile inainte, asupra riscului iminent de avalansa in masivele Retezat si Parang, dupa ce la munte a nins, iar stratul de zapada depasea un metru la peste 1.800 de metri altitudine.