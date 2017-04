Instanta suprema decide daca admite contestatia la executare a lui Liviu Dragnea in dosarul "Referendumul"

Avocatii lui Liviu Dragnea au cerut, in 10 aprilie, aceluiasi complet, sa admita contestatia la executare a presedintelui PSD, in timp ce procurorul DNA a cerut respingerea cauzei pentru ca nu sunt indeplinite conditiile legale. Instanta a respins unele solicitari ale avocatilor lui Dragnea si a stabilit data pronuntarii solutiei pentru 24 aprilie.La inceputul sedintei de judecata din 10 aprilie, avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat instantei sa fie cerute la dosar informatii privind evidentele instantelor si sa se verifice carui magistrat asistent i s-a repartizat dosarul "Referendumul¬, pentru a se stabili in ce conditii a fost redactata motivarea hotararii de condamnare a clientului lor.Unul dintre avocatii lui Dragnea le-a spus celor cinci judecatori din complet ca pe ultima pagina a hotararii nu apare numele celui care a redactat motivarea si nici data redactarii, rezultand astfel ca nu exista o hotarare definitiva.Avocatul a mai solicitat o expertiza informatica asupra computerelor instantei supreme, pentru a se verifica sistemul ECRIS si de pe ce calculator s-a facut redactarea motivarii deciziei din dosarul "Referendumul¬.Mai mult, aparatorul lui Dragnea a solicitat si sa fie trimisa o adresa la arhiva Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a se vedea planificarea judecatorilor si data la care a intrat dosarul lui Dragnea in arhiva, precum si o alta adresa la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru o copie de pe cererea de pensionare a fostelor judecatoare Livia Stanciu si Luminita Zglimbea, care au fost in completul ce a dat decizia definitiva in dosarul "Referendumul" si care s-au pensionat dupa pronuntarea hotararii.Procurorul DNA prezent la sedinta de judecata s-a opus cererilor avocatilor, aratand ca acestea nu sunt pertinente, intrucat nu au legatura cu motivele contestatiei la executare depuse de Liviu Dragnea.Dupa o scurta deliberare, judecatorii au respins ca nepertinente cererile avocatilor.Aparatorii lui Dragnea au aratat ca, in aceste conditii, vor sa depuna la dosar o cerere de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.Procurorul DNA a cerut sa fie respinsa si aceasta solicitare, aratand ca instanta a pus deja la dispozitia contestatorului toate informatiile.Si pentru aceasta solicitare, judecatorii s-au retras pentru deliberare, in final anuntand ca nu este relevanta cererea, pentru ca, la sesizarea Curtii de Justitie a UE, instanta suprema trebuie sa justifice de ce are nevoie de lamuriri suplimentare.In continuare, la termenul din 10 aprilie, avocatii lui Liviu Dragnea au cerut instantei sa admita contestatia la executare, aratand ca motivarea deciziei trebuia redactata in 30 de zile de la pronuntare, or, in conditiile intarzierii acesteia, nu se mai poate vorbi de reprezentarea vointei juridice a completului care a decis condamnarea.Avocatii au aratat ca nu invoca lipsa de semnatura de pe motivare a presedintelui completului, Livia Stanciu, ci absenta totala a judecatorului la redactarea hotararii, in conditiile in care, in februarie 2017, aceasta nu mai era judecator, intrucat se pensionase.Intrebat de unul dintre judecatori care ar fi solutia in acest caz, avocatul lui Dragnea a spus ca in acest caz exista un vid legislativ, iar o solutie ar fi reluarea dezbaterilor.In acest context, avocatul a cerut repunerea cauzei pe rol, pe motiv ca pe ultima pagina a motivarii nu apare numele celui care a redactat hotararea de condamnare.Procurorul DNA a cerut sa se respinga contestatia la executare, deoarece nu sunt indeplinite conditiile legale.In ultimul cuvant, Liviu Dragnea a spus ca a asistat la o dezbatere care il depaseste, pentru ca el este inginer, dar a remarcat faptul ca procurorul DNA a spus ca un articol de lege este cu titlu de recomandare.