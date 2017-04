Mai multe gospodarii au fost inundate intr-o localitate din Vaslui dupa topirea zapezii. In Moldova, sase judete sunt sub atentionare de Cod galben de inundatii

Zece gospodarii si o casa, din localitatea vasluiana Doagele, au fost inundate in cursul noptii de sambata spre duminica, in urma topirii zapezii si revarsarii unui rau care nu a putut prelua cantitatea mare de apa. Patru familii si-au parasit temporar locuintele, fiind afectate mai multe fantani si un drum judetean, scrie News.ro. Sase judete din Moldova, printre care si Vaslui, sunt sub atentionare de Cod galben de inundatii pana luni.Patru familii din localitatea Doagele au parasit locuintele in cursul noptii de sambata, dupa ce apa revarsata din raul Lipova care tranziteaza satul le-a inundat curtile, ca urmare a topirii bruste a zapezii. De altfel, zece gospodarii au fost afectate de inundatii, apa intrand si in una din locuinte, de unde, ulterior, s-a retras.De asemenea, mai multe fantani s-au colmatat, iar drumul judetean care leaga comunitatea de drumul national DN 2F a ramas fara piatra pe o portiune de aproximativ un kilometru.”Ca de fiecare data atunci cand creste debitul raului Lipova, se formeaza doua blocaje in zona unor poduri subdimensionate. Important este ca apa a inceput sa se retraga, iar cele patru familii care s-au autoevaacuat au putut reveni in locuinte. Sa dea Dumnezeu sa nu ploua, pentru ca am avea probleme serioase. Imediat ce conditiile vor permite, vom dezinfecta fantanile si vom repara drumul”, a declarat, duminica, pentru News.ro primarul comunei Dragomiresti, Danut Iacob.Mai multe autospeciale de pompieri s-au deplasat spre localitatea afectata de inundatii in cursul noptii de sambata, insa nu au putut ajunge in sat din cauza nivelului mare de apa din zona unuia din podurile care a creat blocaj pe raul Lipova.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din sase judete din Moldova, valabila de sambata pana luni, ora 22:00. Potrivit hidrologiloc, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice: Barlad (judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Vrancea si Galati), afluentii mici ai Siretului, din judetele Galati si Vrancea, afluentii mici ai Prutului, din judetele Vaslui si Galati.