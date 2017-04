Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce doi copii au murit, sambata, surprinsi de o avalansa in Retezat

Trei persoane care se aflau pe munte in momentul avalansei au fost audiate pana in acest moment, scrie News.ro.”Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi fac cercetări sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg. Deja au fost audiate trei persoane. Este vorba despre şeful grupului care se afla cu cele 50 de persoane pe munte şi alţi doi din grup care au intervenit în momentul avalanşei pentru a-i ajuta pe cei care au fost loviţi de căderea de zăpadă. Oricum, urmează ca absolut toate persoanele care se aflau pe munte să fie audiate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Hunedoara, Laura Bradu.Potrivit sursei citate, poliţiştii iau în calcul mai multe variante.”Se iau în calcul mai multe variante, e posibil ca zăpada să fi fost fortuită, e posibil ca avalanşa să fi fost provocată. Oricum, va trebui făcută o expertizare. Urmează să se stabilească dacă se face cineva vinovat de acest accident”, a mai declarat Laura Bradu.A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa „in rem” dupa tragedia de sambata cand doi copii, Dor Geta Popescu (13 ani), si Erik Gulacsi (12 ani), detinatori ai mai multor recorduri la alpinism , au fost prinsi de o avalansa pe un traseu din Muntii Retezat.Seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat pentru News.ro ca avalansa s-a produs din cauza grupului masiv de persoane aflat pe munte. "Oare sta pe acoperis zapada cand da soarele si afara e cald? Nu. Aluneca. Asa e si pe crestele alea ale muntilor. Cei care au fost acolo aveau ceva experienta, dar se pare ca nu le-a folosit la nimic. Eu de doua zile am dat comunicate ca e risc de avalansa pentru ca a nins si nu avea cand sa se stabilizeze zapada. Ei, a doua zi, au plecat in ascensiune. Eu nu plecam sau nu lasam din baietii mei sa plece. Ei au plecat sapte cu scoala de ghizi. Au mers cu 51 de persoane. Din greutatea lor au dat drumul la avalansa. Asa s-a produs, din actiunea propiilor lor persoane, ei insisi au declansat avalansa", a spus seful Salvamont Hunedoara. Totodata, Bodean a spus la Digi 24 ca responsabil pentru tragedie este liderul grupului care a ales sa mearga pe traseu desi de zile bune se stia de riscul producerii avalanselor.Duminica dimineata, echipele de la Salvamont Hunedoara au plecat pe munte sa recupereze trupurile neinsufletite ale celor doi copii.