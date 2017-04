Una dintre victimele avalansei e o fetita de 14 ani, cunoscuta alpinista. Ea s-a dus pe Retezat cu tatal ei in ciuda avertismentelor de avalansa

7 persoane au fost suprinse, sambata, de o avalansa in Muntii Retazat. Doi copii au murit, printre care si Dor Geta Popescu, care participa alaturi de tatal ei, Ovidiu Popescu, la o ascensiune din circuitul 7 Munti din Gradina Carpatilor, informeaza Observator.tv . Seful Salvamont, Ovidiu Bodean, a spus ca alpinistii nu au tinut cont de avertizarile de avalansa si ca responsabilul de grup trebuie sa plateasca.Unul dintre cei doi copii care au murit sambata in urma avalansei din Muntii Retezat era alpinista Dor Geta Popescu, sora lui Coco Popescu, si ea cunoscuta alpinista, si fiica lui Ovidiu Popescu. Pe 4 decembrie 2016, Dor Geta Popescu devenea cea mai tanara alpinista din lume care escaladeaza varful Giluwe (4.367 m), din Papua-Noua Guinee, cel mai inalt vulcan din Australia si Oceania.Pentru ea era al saselea din cei sapte vulcani cei mai inalti de pe fiecare continent ai Circuitului 7 Volcanoes. Tot in 2016, Dor Geta Popescu a stabilit un record mondial de varsta atingand varful Aconcagua, cel mai inalt munte din afara Asiei, Pico de Orizaba, cel mai inalt vulcan din America de Nord, Denali/McKinley, gigantul Americii de Nord.Geta era in ascensiune pe varful Peleaga in antrenament si urma sa escaladeze intre 21 iunie si 28 iulie varful Lenin, 7134 metri, in incercarea de a dobori acolo recordul de varsta.Cel de-al doilea copil omorat de avalansa era Erik Gulacsi avea 13 ani si era detinatorul recordului de varsta pe varful Elbrus, 5642 de metri, stabilit anul trecut in august. Concret, cele sapte persoane suprinse de avalansa faceau parte dintr-un grup de 50 de oameni, de care se desprinsesera.La ora pranzului, imediat dupa aflarea tragediei si pana sa se afle cine sau cate persoane au fost atinse de avalansa, seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat la Digi 24 ca responsabil pentru tragedie este liderul grupului care a ales sa mearga pe traseu desi de zile bune se stia de riscul producerii avalanselor."Grupul a fost constituit din 51 de persoane. Si-au declansat singuri avalansa. Zapada a cedat sub greutatea lor. Responsabilul va plati cumva. Am dat presei anunturi de sanse mari de avalanse in Retezat, dar nu s-a tinut cont de avertizarile noastre", a declarat Bodean.Seful Salvamont Hunedoara a adaugat ca cei doi copii care au murit in urma avalansei au fost lasati pe munte deoarece grupul de 50 de persoane nu a avut cum sa ii coboare.