Clujenii au reluat, sambata, protestele din Piata Unirii. Au cerut finantare suplimentara pentru stiinta: „Cercetarea in Romania e in colaps”

Peste 50 de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in centrul Clujului, pentru a cere autoritatilor finantare suplimentara pentru stiinta si cercetare, intrucat „cercetarea in Romania e in colaps”. Astfel clujenii s-au alaturat Marsului pentru Stiinta, care s-a derulat in peste 600 orase ale lumii, informeaza Actual de Cluj.ro





Manifestantii care s-au adunat in Piata Unirii au vrut sa semnaleze faptul ca cercetarea trebuie finantata corespunzator. Potrivit lui Marius Miclaus, doctor in biologie moleculara, cercetarea in Romania e in colaps, tara noastra fiind la coada UE. Adica se aloca sub 0,5% din PIB, similar cu cat se aloca in Cipru. Miclaus a mai spus ca factorul politic trebuie responsabilizat in asa fel incat sa-si aminteasca ca din 2008 s-a promis ca educatia si cercetarea vor primi 6%, respectiv 1% din PIB, alocari financiare.





In plus, cercetatorii care s-au adunat si au marsaluit prin centrul orasului au mai tinut sa penalizeze curentele formale pe Internet cum este cel impotriva vaccinarii copiilor si si-au indemnat colegii sa iasa din mediul academic si sa ofere explicatii stiintifece celor care se indoiesc de beneficiile stiintei.





Oamenii au adus si pancarte cu mesaje pro stiinta si cercetare.





Marsul pentru Stiinta este o actiune care se deruleaza concomitent in peste 600 de orase ale lumii si a fost initiat la Washington, iar Clujul s-a aliniat respectivei actiuni prin initiativa asociatiei Ad Astra.