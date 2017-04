Protestul biciclistilor: Zero strazi accesibile pentru persoanele cu dizabilitati, zero piste pentru biciclete. Primaria Capitalei, „probabil cea mai incompetenta administratie din lume”

Zero strazi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilitati si zero metri de piste pentru biciclete, acesta este mesajul transmis de sutele de biciclisti care s-au adunat, sambata, la intrarea in Parcul Herastrau, pentru a protesta fata de lipsa de implicare a Primariei Capitalei fata de nevoile cetatenilor. Totodata, acestia au etichetat Primaria Capitalei drept „probabil cea mai incompetenta administratie din lume”.





Biciclistii care au participat , sambata, la cea de-a 10-a editie a Marsului "Vrem un oras pentru oameni" au adus si o pancarta cu ei, ca sa atraga cat mai bine atentia asupra faptului ca in momentul de fata Bucurestiul nu este un oras al oamenilor, ci un oras al masinilor.





„Zeci de promisiuni, zero realizari”, „Primaria zero”, „probabil cea mai incompetenta administratie din lume”, asa incepe mesajul biciclistilor, imprimat pe o pancarta pusa pe roti.





Totodata, iubitorii de miscare pe doua roti, subliniaza ca au fost „zero intalniri de informare a cetatenilot”, ca sunt „zero strazi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilitati” si au fost facute „zero metri de piste pentru bicilete”, in decursul a 36 de luni.





Participantii sunt nemultumiti ca in Bucuresti nu au piste pentru biciclete si ca municipalitatea incurajeaza mai mult folosirea automobilului, in loc sa incurajeze folosirea de mijloace alternative de transport.





Biciclistii nu s-au putut aduna langa statuia lui Charles de Gaulle, de la intrarea in parc, deoarece acolo avea loc alt eveniment, iar acestia sunt dispersati pe totuare.









La ora 15:40 s-a plecat in mars pe traseul Bdul Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - Sos Pavel Dimitrievici Kiseleff - Pta Victoriei - Sos Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Sos Grozavesti - Intoarcere la Intrarea Grozavesti - Sos Grozavesti - Pasajul Basarab - Sos Nicolae Titulescu - P-ta Victoriei - Calea Victoriei - Bdul Regina Elisabeta - Bdul Schitu Magureanu - Pod Izvor - Splaiul Independentei - Bdul Libertatii - Bdul Natiunile Unite - Strada Izvor - Calea 13 Sepembrie - Bdul Libertatii - Bdul Unirii - Bdul Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului.





Potrivit organizatorilor, motivele de protest sunt urmatoarele si nu s-au schimbat din iulie 2013:





- incurajarea transportului motorizat in timp ce orasul este cea mai poluata capitala europeana;





- neaplicarea masurilor de siguranta rutiera;





- lipsa unei viziuni a administratiei orasului pentru cresterea calitatii vietii:





- mentinerea in functii a persoanelor vinovate de pagubele de milioane de euro provocate de receptia ilegala a pistelor pentru biciclete;





- neaplicarea masurilor de eficientizare a transportului public prin asigurarea de benzi dedicate.





Marsul biciclistilor se organizeaza de doua ori pe an, incepand din 2012, si aduna mii de participanti.





Primaria Capitalei a anuntat sambata, intr-un comunicat, ca nu a autorizat organizarea marsului biciclistilor programat pentru sambata din cauza faptului ca organizatorul nu a solicitat aprobarea organizarii acestui eveniment, ci doar a instiintat Comisia de Analiza si Avizare a Cererilor pentru Desfasurarea Adunarilor Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.





Motivul invocat de organizatori pentru acest demers a fost acela ca au depus in anul 2013 o solicitare pe care o considera valabila pana in anul 2020.





Primaria Municipiului Bucuresti a transmis organizatorilor un raspuns in data de 21 aprilie, prin care s-a explicat necesitatea discutarii in vederea autorizarii evenimentului in fiecare an, cererea depusa in anul 2013 fiind valabila doar in acel an, se arata in comunicat. In cazul manifestarilor de amploare, cu trasee care strabat marile artere de circulatie (ex. Calea Victorie), este necesara analiza si discutarea cat mai aproape de data desfasurarii evenimentului, pentru a se evita suprapunerea cu eventualele lucrari edilitar-gospodaresti care ar putea sa se desfasoare in zonele respective, se mai precizeaza in comunicat.