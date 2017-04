Augustin Lazar: Textele infractiunilor de abuz in serviciu si de conflict de interese sunt foarte importante, trebuie mentinute

"Ministerul Public a precizat deja (...) ca modificarile propuse pentru a fi aduse codurilor de catre Ministerul Justitiei au fost toate oportune, au fost in cadrul prevazut de deciziile Curtii Constitutionale, nu au depasit cu nimic acest cadru al deciziilor Curtii Constitutionale. Si, de asemenea, noi am venit cu anumite aspecte tehnice pe care le-am prezentat pentru o mai buna intelegere a textului legii. In rest, aceasta remarca as dori sa o fac. Faptul ca Ministerul Justitiei a avut grija sa se refere strict la cadrul deciziilor Curtii Constitutionale si sa prezinte textele de lege intr-o maniera noua, care sa permita folosirea lor in cadrul constitutional", a declarat Lazar, care participa la Alba Iulia la o conferinta pe tema noilor coduri penale.Procurorul general a precizat ca in cazul infractiunii de abuz in serviciu s-a prevazut inlocuirea expresiei "indeplineste in mod defectuos" cu expresia "indeplineste prin incalcarea unei legi, a unei ordonante de guvern sau a unei ordonante de urgenta a guvernului"."Nu s-a umblat la niciun prag de prejudiciu, pentru ca nu era necesar si apreciem aceasta orientare a Ministerului Justitiei. De asemenea, in cazul infractiunii de conflict de interese s-a operat strict modificarea expresiei 'raporturi comerciale' cu expresia 'raporturi intre profesionisti'. (...) As dori sa precizez ca aceste texte ale infractiunilor de abuz in serviciu si de conflict de interese sunt foarte importante. Ele trebuie mentinute in continuare, pentru ca realitatile romanesti sunt cele care ne indica faptul ca functionarii publici au nevoie de disciplinare a conduitei lor, inclusiv ca 'ultima ratio' prin texte de natura penala. Noi nu putem abandona asemenea texte si sa putem permite o relaxare a conduitei functionarului public care, din pacate, a creat atatea probleme in ultima perioada", a explicat Augustin Lazar.Procurorul general a adaugat ca statistica Ministerului Public a relevat un numar important de functionari publici care au comis astfel de infractiuni: "In conditiile in care aceasta tendinta a infractionalitatii nu scade, noi nu putem sa renuntam la texte de lege care sunt absolut necesare pentru disciplinarea conduitei celor care lucreaza cu banul public. De asemenea, este important sa se mentina textul privind conflictul de interese, pentru ca si acest text este de natura sa disciplineze activitatea functionarului public care lucrand cu banul public este tentat sa-l dreneze, asa cum a rezultat, din pacate, din studii care s-au facut, studii care ne-au aratat ca peste 50%, ba chiar 60 - 70% din bugetele unor comune, orase, in ultimii ani, au fost drenate sumele respective catre firme care erau apropiate unora dintre consilieri sau primarilor sau unor functionari publici din cadrul primariei."