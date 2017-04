Augustin Lazar despre comisia parlamentara de ancheta privind alegerile din 2009: Magistratii pot fi audiati, in cadrul legal, doar de catre alti magistrati

"Dupa parerea mea, magistratii nu au ce cauta in astfel de comisii. Magistratii pot fi verificati si audiati doar in cadrul legal al audierii de catre un alt magistrat", a afirmat procurorul general, citat de Agerpres.Augustin Lazar a adaugat ca Ministerul Public analizeaza cu foarte multa atentie afirmatiile care sunt prezentate in spatiul public si in perioada imediat urmatoare vor fi luate decizii in ceea ce priveste activitatea magistratilor: "In ceea ce priveste Parlamentul, desigur ca Parlamentul va hotari ce are de facut conform competentelor sale", spune procurorul general.Infiintarea comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 va fi votata miercurea viitoare de plenul reunit, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a adaugat ca Parlamentul are tot dreptul sa investigheze, sa cerceteze orice fel de tema, acest lucru fiind prevazut in regulamentul sau si in Constitutie.Liviu Dragnea a precizat ca a fost o discutie cu privire la modificarea regulamentului in privinta persoanelor care vor fi chemate la audieri la comisie si vor refuza sa vina.