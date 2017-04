VIDEO Cel de-al 10-lea mars al biciclistilor se desfasoara la aceasta ora in Bucuresti

"Motivele sunt aceleasi din 2013, sunt vechi. Din 2013 noi le-am sesizat, le-am trecut pe o hartie: neaplicarea masurilor de siguranta rutiera, faptul ca nu se intreprind masuri pentru gasirea vinovatilor si tragerea la raspundere a celor care au facut acele piste ilegale pentru biciclete, desfiintate de Politia rutiera, faptul ca nu se realizeaza benzi pentru transportul in comun, faptul ca nu este o viziune a modului in care se dezvolta acest oras si faptul ca in continuare se incurajeaza utilizarea deplasarilor motorizate, in conditiile in care orasul este si asa foarte poluat. Cerem rezolvarea acestor probleme, ne intereseaza ca oamenii sa se poata deplasa bine in oras. In momentul de fata, atat timp cat se incurajeaza mersul cu autoturismul, normal ca nu se poate deplasa lumea bine fiindca este cel mai ineficient mijloc de deplasare urbana cunoscut, in timp ce bicicleta este cel mai eficient. Trebuie sa fie un echilibru intre utilizarea celor doua mijloace de transport, iar acest echilibru exista doar daca este si infrastructura dedicata pentru toate modurile relevante de transport", a declarat pentru HotNews.ro Marian Ivan, reprezentant OPTAR, organizatorul marsului.In ceea ce priveste anuntul Primariei Capitalei ca marsul nu are autorizatie, Marian Ivan spune ca acesta se desfasoara legal."Este opinia primariei. Primaria nu cunoaste legea, nu avem nevoie de o autorizatie, asa cum se exprima ei. Marsul este declarat conform legii. Faptul ca Politia, Jandarmeria, sunt aici prezente, inseamna ca stiau de acest mars, ca el este legal. Daca cred ca am incalcat legea exista posibilitatea sa ne traga la raspundere. Sa o faca, noi avem documentele care atesta ca am indeplinit conditiile legale", a explicat Marian Ivan.Biciclistii nu s-au putut aduna langa statuia lui Charles de Gaulle, de la intrarea in parc, deoarece acolo avea loc alt eveniment, iar acestia sunt dispersati pe totuare.La ora 15:40 s-a plecat in mars pe traseul Bdul Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - Sos Pavel Dimitrievici Kiseleff - Pta Victoriei - Sos Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Sos Grozavesti - Intoarcere la Intrarea Grozavesti - Sos Grozavesti - Pasajul Basarab - Sos Nicolae Titulescu - P-ta Victoriei - Calea Victoriei - Bdul Regina Elisabeta - Bdul Schitu Magureanu - Pod Izvor - Splaiul Independentei - Bdul Libertatii - Bdul Natiunile Unite - Strada Izvor - Calea 13 Sepembrie - Bdul Libertatii - Bdul Unirii - Bdul Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului. Traseul poate fi vizualizat aici. Jandarmeria si Politia Rutiera au insotit coloana si au facut loc biciclistilor, blocand temporar circulatia automobilelor.In acest an, odata cu mutarea Primariei Capitalei in sediul din Bulevardul Regina Elisabeta, coloana va opri pentru aproximativ 15 minute in fata institutiei.- incurajarea transportului motorizat in timp ce orasul este cea mai poluata capitala europeana;- neaplicarea masurilor de siguranta rutiera;- lipsa unei viziuni a administratiei orasului pentru cresterea calitatii vietii:- mentinerea in functii a persoanelor vinovate de pagubele de milioane de euro provocate de receptia ilegala a pistelor pentru biciclete;- neaplicarea masurilor de eficientizare a transportului public prin asigurarea de benzi dedicate.Marsul biciclistilor se organizeaza de doua ori pe an, incepand din 2012, si aduna mii de participanti.Primaria Capitalei a anuntat sambata, intr-un comunicat, ca nu a autorizat organizarea marsului biciclistilor programat pentru sambata din cauza faptului ca organizatorul nu a solicitat aprobarea organizarii acestui eveniment, ci doar a instiintat Comisia de Analiza si Avizare a Cererilor pentru Desfasurarea Adunarilor Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.Motivul invocat de organizatori pentru acest demers a fost acela ca au depus in anul 2013 o solicitare pe care o considera valabila pana in anul 2020.Primaria Municipiului Bucuresti a transmis organizatorilor un raspuns in data de 21 aprilie, prin care s-a explicat necesitatea discutarii in vederea autorizarii evenimentului in fiecare an, cererea depusa in anul 2013 fiind valabila doar in acel an, se arata in comunicat. In cazul manifestarilor de amploare, cu trasee care strabat marile artere de circulatie (ex. Calea Victorie), este necesara analiza si discutarea cat mai aproape de data desfasurarii evenimentului, pentru a se evita suprapunerea cu eventualele lucrari edilitar-gospodaresti care ar putea sa se desfasoare in zonele respective, se mai precizeaza in comunicat.