Toate drumurile nationale si autostrazile sunt deschise traficului. Restrictia impusa pe DN 24D masinilor de mare tonaj a fost ridicata

CNAIR anunta participantii la trafic, intr-un comunicat de presa, ca pe intregul sector de drum de pe DN 24D, intre localitatile Grivita (km 9+000), din judetul Vaslui, si Vanatori (km 84+911), judetul Galati, a fost ridicata restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere mai precizeaza ca in acest moment toate drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei auto si au fost ridicate toate restrictiile impuse ca urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele zile.Potrivit sursei citate, utilajele CNAIR SA sunt in continuare pregatite sa intervina in teren, daca situatia o va impune.Reprezentantii companiei recomanda soferilor sa circule in continuare cu atentie, in special in primele ore ale zilei, din cauza riscului formarii de bruma si polei pe carosabil, cauzat de temperaturile inca scazute.