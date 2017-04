Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea plati amenda pentru gropile de pe centura Capitalei

Plangerea a fost facuta de Alexandru Valvoi, fondator al ONG-ului Romania Fara Gropi, care ar fi convins un echipaj al Politiei Rutiere sa amendeze CNAIR, potrivit unei filmari postate pe pagina de Facebook. Cauza o reprezinta gropile de pe centura Capitalei, aflata in reparatii de multi ani, si lipsa marcajelor rutiere.CNAIR nu a primit inca instiintarea oficiala, dar, dupa ce o va primi, va contesta amenda in instanta."Asteptam sa primim instiintarea oficiala, dupa care vom demara procedurile legale de constestare in instanta. Dupa epuizarea tuturor cailor legale de atac, daca decizia este definitiva, vom plati amenda", au declarat reprezentantii CNAIR.Totodata, vineri, politistii din judetul Arges au anuntat ca vor amenda Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu 3.045 lei pentru ca nu ar fi luat masuri pentru inlaturarea poleiului, in conditiile in care pe autostrada A1 (Bucuresti-Pitesti) si pe o bretea a acesteia s-au produs mai multe accidente.