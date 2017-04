Record de migranti prinsi de politistii de frontiera: 111 asiatici ascunsi intr-un TIR, descoperiti la Nadlac cand incercau sa iasa din tara

''La P.T.F Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat la iesirea din tara cetateanul roman Vlad V., in varsta de 40 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. In baza analizei de risc, la controlul automarfarului, politistii de frontiera au descoperit ascunse in interiorul mijlocului de transport 111 persoane, dintre care 45 barbati, 24 femei si 42 minori'', se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca este vorba despre 76 de cetateni irakieni, 15 sirieni, noua iranieni, opt afgani, doi indieni si un cetatean pakistanez, cu varste cuprinse intre 2 si 53 de ani, solicitanti de azil in Romania.''La cercetari, conducatorul auto a declarat ca nu are cunostinta despre modul in care persoanele in cauza s-au ascuns in camion, pe timpul calatoriei el stationand in mai multe parcari pentru TIR'', mentioneaza sursa citata.Persoanele ascunse au declarat ca doreau sa ajunga in spatiul Schengen si au recurs la aceasta metoda deoarece nu aveau o viza care sa le permita acest lucru.Politistii de frontiera au intocmit persoanelor in cauza acte de urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar soferului pentru complicitate la tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie luate masurile legale ce se impun.