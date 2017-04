Mars pentru stiinta la Cluj, simultan cu alte 600 de orase din lume

"Acesta este un mars satelit al miscarii-mama din Washington. Concomitent, astazi, vor avea loc marsuri pentru stiinta in mai mult de 600 de orase din lume. Scopul principal este sa constientizam publicul larg asupra faptului ca existam, ca sunt cercetatori si ca suntem multi, sa constientizam rolul pe care il are stiinta in societate, inclusiv aceste aparate cu care ma inregistrati au la baza o anumita tehnologie dezvoltata de cercetatori", spune Mihai Miclaus.In opinia sa, cercetarea din Romania este neglijata: "Un scop foarte important este sa constientizam factorul politic - cercetarea trebuie finantata la un nivel corespunzator. In Romania este foarte rau la acest capitol, cercetarea este in colaps, suntem la coada UE, alocam sub 0,5% din PIB, suntem similari cu Cipru, iar acest lucru trebuie imbunatatit. Prin 2008 s-a semnat un pact pentru educatie, semnat de toate partidele politice din Romania, in care se prevedea ca se va acorda 1% din PIB pentru cercetare si 6% pentru educatie. Acest pact n-a fost respectat de niciunul din guvernele care s-au succedat."El a adaugat ca un alt scop al marsului este de a-i "acoperi cumva pe cei care propaga pseudo stiinta", cu referire la numeroasele curente lansate pe internet, in special pe domeniul medical, cum ar fi cel privind vaccinurile.Marsul s-a desfasurat pe traseul Piata Unirii - Bulevardul Eroilor - Piata A. Iancu - Bulevardul 21 Decembrie 1989 - Piata Unirii.Marsul pentru stiinta a fost organizat de Asociatia Ad Astra, partener al evenimentului global "March for Science".