Aproape 90 de localitati din Moldova nu au energie electrica

"Intrucat unele conductoare sunt rupte si exista riscul sa ajunga pe suprafata solului, Delgaz Grid atrage atentia asupra pericolului de electrocutare si arsuri pe care le reprezinta conductoarele pentru persoanele aflate in vecinatatea acestora. Echipele companiei noastre si ale contractorilor lucreaza in continuare pentru remedierea avariilor din sistemul de distributie, precum si a deranjamentelor individuale si colective", se arata in comunicat.