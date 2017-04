Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, preia coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Potrivit deciziei, secretarul de stat Ioana-Andreea Lambru "exercita atributiile de coordonare a activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, (...) semneaza toate documentele necesare in vederea exercitarii atributiilor".Pe 30 ianuarie 2017, Ioana-Andreea Lambru a fost numita secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, post pe care l-a mai detinut in perioada noiembrie 2012-iulie 2014.Numele lui Lambru este printre cele sase propuneri facute de catre Miniserul Energiei pentru Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.Ioana-Andreea Lambru (31 de ani) a fost, in perioada 2009-2011, sefa de cabinet a lui Radu Stroe, care ocupa pe atunci functia de secretar general al PNL. In mai 2011, Lambru a fost desemnata secretar general adjunct al PNL.Ulterior, in noiembrie 2012, a fost numita secretar general adjunct al Guvernului, post din care a fost eliberata din functie in iulie 2014, prin decizie a premierului Victor Ponta.