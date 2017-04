VIDEO Un sofer a fost batut, in propria masina, in plina zi, in Bucuresti, dupa o sicanare in trafic

O inregistrare a incidentului din traficul rutier din Bucuresti, realizata de un participant la trafic si postata pe Youtube pe 19 aprilie, arata cum un sofer coboara dintr-o masina cu insemnele firmei Balck Sea Suppliers, deschide usa unei alte masini si incepe sa-l loveasca pe celalalt sofer.Dupa ce pe mediul online au aparut mai multe reactii cu privire la atitudinea agresorului, directorul de marketing al companiei Black Sea Suppliers a precizat ca inceput o ancheta interna."Numele meu este Iulian Pavel si sunt directorul de marketing al Black Sea Suppliers.Ne cerem scuze pentru comportamentul conducatorului, comportament inacceptabil indiferent de situatia in care s-a aflat. Precizez ca acesta nu este, nu a fost si, in mod sigur, nu va fi niciodata un angajat al companiei noastre.In acest moment investigam modul in care aceasta persoana a ajuns sa conduca un autovehicul al societatii noastre si va asigur ca vom lua toate masurile necesare, atat legale cat si morale, pentru sanctionarea acestui individ", a scris Iulian Pavel, director de marketing Black Sea Suppliers.Clipul a fost preluat de catre vicepresedintele Partidului Miscarea Populara, Stefanel Dan Marin, care a promis sa se tina de capul firmei din Constanta pentru a-i desface soferului agresiv contractului de munca."Un astfel de cretin,"angajat" al unei firme din Constanta cu reprezentanta pe Bd.Iuliu Maniu NU ar mai trebui sa aiba permis in viata lui !!! Iar o astfel de firma, daca nu ii desface imediat contractul de munca, promit solemn sa stau pe capul lor pana vor intelege ca astfel de melteni sunt buni doar la sapa!", a scris pe Facebook vicepresedintele PMP.Ulterior, Marin a adaugat ca un director al firmei a infirmat ca batausul ar fi angajat al firmei."Upgrade: un directoras al firmei BBS zice ca smardoiul nu e si nu a fost angajat al firmei!!! Pai prietene, in cazul asta chem si ITM-ul ca sa vada si ei cum e cu contractele de munca.S au asa...aiurea,omul a gasit un logan alb, cu cheile in el si l-a luat la plimbare? Hai ca o puneti de niste anchete misto", a incheiat Stefanel Dan Marin.