Mandatele de arestare a lui Ghita, necesare extradarii acestuia, au ajuns la Ministerul Justitiei. Cererea de aducere in tara a fostului deputat poate fi trimisa

"Pana la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justitiei a primit documentele transmise de catre instantele emitente ale mandatelor de arestare preventiva. Aceste documente sunt in curs de analiza la nivelul directiei de specialitate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, urmand a fi definitivata cererea de extradare", spun reprezentantii Ministerului Justitiei (MJ).Ei precizeaza ca vor analiza daca documentatia corespunde cu cerintele Conventiei Europene de extradare si cu exigentele autoritatilor din Serbia."Acest examen de regularitate presupune analizarea corespondentei intregii documentatii cu cerintele prevazute de instrumentul international aplicabil (Conventia Europeana de extradare - Paris 13 decembrie 1957), cu legea romana incidenta (Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cu exigentelor autoritatilor sarbe care au solicitat, intre altele, traducerea documentelor in limba sarba", mai arata reprezentantii MJ.Ministerul mentioneaza ca, dupa finalizarea traducerilor, va fi transmisa catre Serbia cererea de extradare si documentele care o insotesc."Cu respectarea termenelor legale, dupa finalizarea traducerilor, care insumeaza un numar considerabil de pagini, cererea de extradare si documentele insotitoare vor fi transmise autoritatilor competente din Republica Serbia", incheie reprezentantii Ministerului Justitiei.Premierul Sorin Grindeanu a sustinut vineri, la Braila, ca a stat de vorba cu ministrul Justitiei Tudorel Toader despre extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia si a primit asigurari ca toate procedurile se desfasoara normal, iar extradarea va fi facuta in momentul in care toate aceste demersuri sunt finalizate."Inteleg ca sunt procedurile normale pe care Ministerul Justitiei si autoritatile din Romania le fac. M-am informat pe scurt daca au inceput aceste proceduri, daca sunt pe parcursul normal si firesc. M-a asigurat domnul ministru Tudorel Toader ca toate lucrurile se desfasoara conform procedurilor astfel incat extradarea sa poata fi facuta atunci cand se indeplinesc toate procedurile", a sustinut premierul Sorin Grindeanu.Ministerul Justitiei anuntase initial ca, pana marti dupa-amiaza, nu a primit de la instante deciziile privind indeplinirea conditiilor pentru solicitarea extradarii din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghita.Autoritatile sarbe au anuntat luni Politia Romana ca Sebastian Ghita a fost arestat in Republica Sarba, in 14 aprilie, pe o perioada de 18 zile, in vederea extradarii. Mesajul a fost transmis pe canalul de cooperare politieneasca Interpol abia in 17 aprilie, din cauza unor probleme tehnice aparute in sistemul Interpol Belgrad, potrivit Politiei Romane.Politia Romana a precizat, marti, ca schimbul de date si informatii cu autoritatile din Serbia si Slovenia au dus la retinerea lui Sebastian Ghita, iar toate procedurile au fost coordonate de catre procurorul de caz inca din noaptea in care fostul deputat a fost retinut la Belgrad, fiind respectate normele legale in astfel de situatii.Sebastian Ghita are un mandat de arestare preventiva emis in lipsa, in 10 ianuarie, de instanta suprema, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Fostul deputat a fost dat si in urmarire internationala, prin Interpol.Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata, in 15 aprilie, de Biroul Interpol despre retinerea lui Ghita in Serbia si a verificat daca sunt indeplinite conditiile pentru extradarea fostului deputat.Sebastian Ghita mai are un mandat de arestare preventiva emis in lipsa, iar in acest caz, Curtea de Apel Ploiesti a constatat, marti, ca sunt indeplinite conditiile pentru extradarea fostului deputat, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, ca institutia a pregatit procedura de extradare a lui Sebastian Ghita, dar trebuie sa astepte de la instante incheierea verificarii legalitatii, pentru a putea incepe procedurile de aducere in tara, fara respectarea acestor etape existand riscul ca procedura sa fie "lovita de nulitate si sa profite de ea cine are interesul sa profite".Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal in alte trei dosare de coruptie: dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012; dosarul in care cumnatul fostului premier Ponta, Iulian Hertanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in care sunt cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma; dosarul care vizeaza contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale Teamnet International si Asesoft International.