Bilantul valului de frig si ninsori care a lovit Romania: Zeci de mii de case fara curent electric, sute de copaci doborati, o femeie a nascut in autospeciala pompierilor / Se redeschid partiile de la Clabucet si Straja

Cea mai grea situatie pare a fi in municipiul Barlad, care a ramas fara curent electric, dupa ce 23 de stalpi de inalta tensiune de la intrarea in Barlad au fost rupti din cauza vantului puternic. Mai multe detalii aiciIn judetul Iasi, peste 42.000 de locuitori din 44 de localitati nu au caldura sau curent electric, iar locuitorii din 17 localitati nu au apa, din cauza avarierii unor retelele de distributie a energiei electrice, potrivit Agerpres.De asemenea, locuitorii din 17 localitati din judet au ramas fara apa potabila. Reprezentantii furnizorului ApaVital spun ca din cauza vantului si a ninsorilor au fost inregistrate avarii ale retelelor de distributie a energiei electrice. Ulterior, aceste avarii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica a statiilor de pompare, de tratare sau de clorinare a apei.'Pana la reluarea alimentarii cu energie electrica, ApaVital se afla in imposibilitatea de a furniza apa potabila catre utilizatorii din localitatile Focuri, Munteni, Coarnele Caprei, Andrieseni, Glavanesti, Gorban, Podu Hagiului, Zberoaia, Tibanesti, Glodenii Gandului, Griesti, Ipatele, Bulbucani, Prigoreni, Rediu si Albesti. Nu putem face o estimare a orei la care se va relua furnizarea cu apa potabila catre utilizatorii din localitatile afectate', a declarat Razvan Manolache.In prezent 13 sectoare de drumuri judetene sunt blocate, iar pe DN 28A, pe tronsonul Targu Frumos-Pascani, si DN 24, tronsonul Iasi - Poieni, este impusa in continuare restrictionarea vehiculelor cu un gabarit mai mare de 7,5 tone.Zeci de copaci s-au prabusit din cauza greutatii zapezii si a vantului puternic, iar mai multe masini au fost avariate, printre arborii afectati fiind si teiul poetului Mihai Eminescu, din Parcul Copou, mai multe ramuri ale acestuia rupandu-se, scrie news.ro.In mai multe zone ale Iasiului, zeci de arbori s-au rupt sub greutatea zapezii, iar cateva autoturisme au fost avariate.Totodata, in zona Copou, echipele Directiei de Servicii Municipale au taiat mai multi copaci, pentru ca exista pericol de prabusire.De asemenea, teiul poetului Mihai Eminescu din Parcul Copou, un simbol al Iasiului, a fost afectat, mai multe crengi rupandu-se, din cauza greutatii zapezii."Asa ceva eu nu am mai vazut de 20 de ani. Zapada in livada e pana la genunchi. Copacii sunt cocosati de zapada grea si umeda. I-am scuturat, fiindca exista pericol de rupere. Chiar daca anul acesta corola de flori a fost afectata, macar sa nu aiba de suferit anul viitor", a spus Romeo V., un iesean care locuieste la marginea orasului.Primarul Iasiului, Mihai Chirica, vorbeste chiar de "mii de arbori"."Codul portocaliu lasa urmari in municipiul Iasi. Grosimea stratului de zapada, mai ales in zonele Bucium si Copou a depasit 25 de centimetri. Vantul si volumul mare de zapada au provocat sute de caderi de arbori. Daca numaram si de arborii mici, vorbim de mii. S-a actionat toata noaptea, se actioneaza in continuare. Sunt 70 de utilaje si echipe de muncitori peste tot in oras. Au fost 11 masini avariate. Actionam pentru degajarea cailor de circulatie", a declarat primaul Iasiului Mihai Chirica.Pe de alta parte, reprezentantii Consiliului Judetean au anuntat ca la ora 13.00 opt drumuri judetene erau in continuare inchise, dupa ce alte patru au fost redate circulatiei in ultimele ore."Exista opt tronsoane de drum judetean care sunt inchise traficului rutier: Ciortesti-Dolhesti, Mosna-Bohotin, Tibanesti-Dagata, Ruginoasa-Helesteni, Kogalniceni-Oboroceni, Pascani-Miroslovesti, Macaresti-Grozesti si Tatarusi-Iorcani. In prezent echipele de interventie actioneaza cu 10 autocamioane de tip lama cu sararita, patru autogredere, doua freze si patru incarcatoare frontale", a declarat Vlad Ciobanu, purtatorul de cuvant al CJ Iasi.O femeie din localitatea ieseana Voinesti a nascut intr-o autospeciala de interventie a ISU Iasi, in drum spre maternitate, in timp ce in cazul unei alte femei insarcinate, din comuna Dagata, a fost trimisa senilata, din cauza drumului acoperit cu zapada, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor ISU Iasi, o gravida din comuna Voinesti a nascut in autospeciala de transport victime multiple, care a ajuns cu intarziere din cauza drumului blocat de zapada.Totodata, reprezentantii ISU au precizat ca o senilata si o ambulanta au plecat catre comuna Dagata, pentru salvarea unei alte femei gravide.In judetul Iasi continua sa ninga abundent, iar in unele zone stratul de zapada are jumatate de metru.Aproape 3.700 de familii din mai multe localitati din zona montana a judetului Alba sunt in continuare fara curent electric, din cauza unor avarii produse la retelele de electricitate, ca urmare a ninsorilor, unii dintre abonati neavand electricitate de peste 24 de ore.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Tristan Gheorghe Fogarasi, a declarat, vineri, pentru News.ro ca 3.673 de abonati din sapte localitati, majoritatea din zona montana a judetului Alba, nu au curent, din cauza unor avarii produse la retelele de electricitate pe fondul vremii nefavorabile.Abonatii afectati sunt din localitatile Abrud, Campeni, Baia de Aries, Sebes, Ramet, Mogos si Bucium, iar unele dintre gospodarii nu au curent electric de peste 24 de ore.La fata locului au fost mobilizate mai multe echipe de interventie ale Electrica care incearca sa remedieze problemele aparute.In ultimele zile in zona montana din judetul Alba a nins abundent, stratul de zapada ajungand si la peste 20 de centimetri in Muntii Sureanu sau in Muntii Apuseni.Peste 40 de autotrenuri sunt blocate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1 A, la granita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce un TIR a derapat si a ramas blocat pe sosea, drumul fiind acoperit cu zapada. Jandarmii le-au dus soferilor apa si le-au cumparat celor care au dorit tigari si alte bunuri, anunta Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, traficul rutier pentru TIR-uri este blocat pe DN 1 A, la granita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce un autotren a derapat si a ramas pe carosabil. TIR-ul care a derapat era incarcat cu marfuri nealimentare.La ora transmiterii acestei stiri, drumul este deschis doar pe un sens si este posibila doar circulatia autoturismelor.In conditiile in care DN 1 A este singura cale de acces a TIR-urilor catre Brasov, intrucat in cursul saptamanii pe timp de zi si in weekend acestea nu au acces pe DN 1, pe Valea Prahovei, zeci de autotrenuri sunt blocate pe acest tronson, incepand cu ora 10.00.Potrivit datelor furnizate de jandarmii prahoveni, peste 40 de TIR-uri sunt blocate pe DN 1 A, iar jandarmii montani le-au dus soferilor apa de a o fabrica din zona, iar soferii care vrut sa-si cumpere mancare sau tigari, dar nu si-au putut parasi autotrenurile, le-au dat jandarmilor bani iar acestia au mers si le-au cumparat cele necesare.Autoritatile din Predeal pregatesc partia Clabucet pentru a fi redeschisa, in weekend, dupa ce stratul de zapada depaseste un metru, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, a precizat, pentru Agerpres, Catalin Campeanu de la Centrul de Promovare a Turismului din Predeal.'Lucram la amenajarea partiei Clabucet pentru ca stratul de zapada depaseste un metru pe partie si continua sa ninga abundent. Va fi repornit telescaunul, dar si instalatia de nocturna. Sunt conditii destul de bune pentru practicarea schiului. In statiune stratul de zapada depaseste 60 de centimetri si cu siguranta va mai creste pentru ca ninge foarte tare', a spus sursa citata.Si in Poiana Brasov stratul de zapada masoara peste un metru in Masivul Postavarul si peste 50 de centimetri in statiune.'Ninge de 48 de ore continuu. Zapada este cam apoasa, nu stiu daca se poate schia. Oricum, domeniul schiabil este inchis de doua saptamani', a afirmat, Nora Dudita, de la Asociatia de Turism din statiune.Riscul producerii avalanselor la altitudini de peste 1.800 de metri in Muntii Fagaras si Bucegi este mare, iar salvamontistii solicita turistilor sa evite practicarea sporturilor de iarna in zona si reamintesc ca traseele superioare cabanelor sunt inchise.Potrivit meteorologilor, citati de Agerpres, stratul de zapada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, depaseste 180 de centimetri, un strat de aproape 35 de centimetri fiind nou depus. De asemenea, se inregistreaza peste un metru de zapada la Varful Omu si peste 40 de centimetri la Sinaia. In aceste conditii, riscul producerii de avalanse este mare."Zapada deja cazuta, cumulata cu cea care va urma sa se depuna va genera un strat de zapada proaspata in medie de 30-40 centimetri, izolat chiar si mai mult datorita vantului puternic care va troieni zapada. La placile de vant formate recent pe versantii estici si nordici se vor adauga placi de vant noi, cu precadere pe versantii sudici. Stratul de zapada este putin stabilizat. Declansarea avalanselor este posibila chiar si la o slaba supraincarcare pe numeroase pante suficient de inclinate, dar sunt asteptate si declansari spontane de avalanse de dimensiuni medii si izolat chiar mari", anunta, intr-un comunicat, reprezentantii Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu.Potrivit acestora, la altitudini mai mici riscul producerii este "insemnat", adica de trei pe o scara de la unu la cinci.Salvamontistii sibieni anunta ca riscul producerii de avalanse se va mentime mare si in urmatoarele zile si solicita turistilor sa nu efectueze ascensiuni pe traseele turistice superioare cabanelor din zona de nord a muntiilor Fagarasului si de asemenea sa evite practicarea sporturilor de iarna in aceasta zona."Solicitam turistilor ca accesul la cabanele din zona turistica Balea Lac sa se efectueze doar cu telecabina. In caldarea glaciara a Lacului Balea, deplasarile trebuie efectuate respectand toate conditiile impuse de perioada in care riscul de avalansa ramane ridicat. Turistii care doresc sa practice sporturi de iarna in aceasta zona sunt rugati sa solicite informatii si sa respecte recomandarile patrulei Salvamont aflate in zona", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Salvamont Sibiu.De asemenea, salvamontistii recomanda turistilor care se deplaseaza in zona montana sa fie echipati specific perioadei de iarna, dar si cu echipamentul individual de salvare din avalansa (sonda de avalansa, lopata de zapada, dispozitiv electronic de cautare in avalansa).Traficul rutier era blocat pe DN11 Brasov - Bacau, in zona Pasului Oituz, din cauza unui copac care s-a prabusit pe carosabil, potrivit Agerpres.Reprezentantul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna, Toth Sigismund, a declarat vineri ca circulatia este oprita in zona si ca se asteapta un echipaj de interventie care sa degajeze drumul.Toth Sigismund a precizat ca in cursul diminetii, tot in zona Pasului Oituz, a mai cazut un copac, care a lovit un autovehicul aflat in trafic, insa circulatia rutiera nu a fost intrerupta.'Copacul a cazut pe o dubita, iar soferul a fost ranit usor si a fost preluat de o ambulanta', a declarat acesta.Potrivit directorului Sectiei Drumuri Nationale Covasna, ing. Cristian Drinca, pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, pe carosabil ud sau acoperit cu zapada, traficul fiind ingreunat din cauza ninsorii in special in zonele montane.Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra pericolului 'iminent' de producere a unor avalanse in masivele Parang si Retezat, din cauza stratului de zapada proaspata care s-a asternut in ultimele zile si care masoara aproape un metru la altitudini mari si in zonele de creasta, arata Agerpres.'In Retezat si Parang, pe creste si la altitudini de peste 1.800 de metri, stratul de zapada ajunge la un metru. Pericolul de avalansa este iminent in toate zonele de creasta si pe pantele cu o inclinare mai mare de 25 de grade. Le recomandam turistilor sa ramana in apropierea cabanelor si sa evite traseele de creasta sau schiul de tura', a declarat vineri seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Pe de alta parte, iubitorii sporturilor de iarna pot schia gratuit, sambata, in statiunea Straja, din Valea Jiului, pe partia Constantinescu, unde zapada masoara circa o jumatate de metru si a fost batuta cu ratracul.'Am pregatit pentru schiori partia Constantinescu. Aici se va putea schia gratuit sambata intre orele 09,00 si 17,00. Chiar daca este sfarsit de sezon, se poate schia excelent. Oferim gratuitate pentru ca in acest fel vrem sa le multumim tuturor turistilor care au venit la schi in Straja pe parcursul iernii care s-a incheiat', a explicat administratorul partiei, Emil Parau.Drumul de acces spre statiunea Straja a fost curatat de zapada si se poate circula usor, cu plecare din orasul Lupeni.