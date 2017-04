Migratia romanilor: Suntem primii in UE la obtinerea cetateniei altui stat membru

28.400 deau obtinut, in anul 2015, cetatenia altui stat membru al Uniunii Europene. 50,7% dintre acesti romani si-au luat cetatenia italiana, 10,7% pe cea germana, iar 9,2% cetatenia ungara.In rest, cand vine vorba de a obtine cetatenia unei tari membre a Uniunii Europene, doar cetateni provenind din state terte au fost mai multi decat romanii:(86.100),(48.400),(35.000)si(31.000).La mare distanta in urma Romaniei, dintre tarile membre UE, a doua sursa de cetateni care au obtinut naturalizarea in alt stat din Uniunea Europeana a fost: 17.800 de polonezi au luat cetatenia altui stat membru UE. Ei au preferat Germania (33,6%), Marea Britanie (21,1%), Suedia (13,2%).In schimb, 2.611 straini au obtinut cetateniain anul 2015. Dintre acestia, 64% erau ucraineni, 22,7% moldoveni si 3,4% turci.a acordat cetatenia ungara unui numar de 4.048 de cetateni straini, in anul 2015, cei mai multi provenind din Romania: 64,4%, Ucraina (9,5%) si Slovacia (5,1%), avand in vedere politica Guvernului de la Budapesta de a acorda cetatenia ungara etnicilor maghiari din alte tari.La randul sau,a acordat cetatenia bugara unui numar de 1.275 de straini, in anul 2015, din care 17,6% erau ucraineni, 16,8% rusi si 14% turci.La nivelul Uniunii Europene, in anul 2015, aproximativ 840.000 de persoane au obtinut cetatenia unui stat membru UE. Dintre acestia, 32,4% proveneau din Europa (inclusiv alte state membre UE), 30,6% din Africa, 20,8% din Asia, 14,4% din America, 0,5% din Oceania.Practic, 90% din strainii care au obtinut cetatenia unuistat mebru al Uniunii Europene in anul 2015 proveneau din tari non-UE, mai arata Eurostat.