VIDEO Situatie critica in Barlad: orasul a ramas fara curent electric, fara apa si fara semnal la telefonia mobila. Spitalul merge pe generator, intrarea in oras a fost blocata dupa ce 23 de stalpi de electricitate au fost doborati de viscol

harta vaslui

Foto: Google





Municipiul Barlad este in acest moment orasul cel mai afectat de viscolul din noaptea trecuta. Orasul vasluian a ramas fara curent electric, dupa ce 23 de stalpi de inalta tensiune de la intrarea in Barlad au fost rupti din cauza vantului puternic. In oras nu mai este furnizata nici apa, iar retelele de telefonie nu functioneaza, cu exceptia retelei Digi/RCS, a declarat pentru HotNews.ro jurnalistul Sergiu Badarau de la Buna Dimineata Barlad . Sute de masini au fost blocate in aceasta dimineata la intrarea in oras, pe DE 581 din cauza stalpilor rupti.Municipiul Barlad este rupt de lume in acest moment. Intrarea in oras este blocata pe DE 581, pe ambele sensuri de mers, din cauza ruperii a 23 de stalpi de inalta tensiune. Echipajele Politiei au oprit circulatia din cauza pericolului pe il prezinta fierele cazute la pamant.La Spital, in lipsa curentului electric, s-au pornit generatoarele, insa nu sunt posibile interventiile medicale vitale in institutie.Sergiu Badarau a mai declarat ca accesul pe multe alei din oras este imposibil din cauza crengilor rupte in viscolul de azi-noapte.Redactorii Hotnews au incercat sa contacteze mai multe institutii din Barlad, insa conexiunea nu a fost posibila din cauza picarii retelelor de telefonie.Municipiul Barlad este cel mai mare oras al judetului Vaslui, iar la recensamantul din 2011 avea o populatie de 55.837 de locuitori.Se situeaza in zona de contact dintre dealurile Falciului la est si colinele Tutovei la vest, in Podisului Moldovei. Este asezat pe valea consecventa a raului Barlad.Imagini din orasul Barlad, afectat de viscol si zapada: