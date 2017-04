Trei autocare, dintre care unul transporta 18 copii din Kazahstan, au ramas inzapezite pe DE 581, in judetul Vaslui

Trei autocare au ramas blocate vineri, pe DE581, in localitatile Albita, Crasna si Valea Grecului, potrivit Agerpres . In unul dintre autocare se afla 18 copii din Kazahstan, cu varste cuprinse intre 10 si 12 ani. Autoritatile intervin pentru preluarea pasagerilor. Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Vaslui, nu au fost semnalate probleme medicale ale ocupantilor celor trei autocare."Se fac eforturi pentru preluarea tuturor persoanelor, care urmeaza sa fie cazate in spatii din municipiul Husi. Se intervine cu o autofreza din cadrul Sectiei Husi a ISU Vaslui, cu sase angajati si cu un autocamion cu sase salariati de la Unitatea Militara din Husi", a declarat purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.Pentru optimizarea misiunilor de raspuns, in sprijinul echipajelor locale de interventie au fost dislocate trei senilate, una de la ISU Braila si doua de la ISU Vrancea, incadrate cu personal medical SMURD. Catre aceasi zona a plecat in sprijin si o senilata de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, in baza protocolului incheiat intre IGSU si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Traficul rutier este întrerupt pe mai multe drumuri nationale , din cauza zăpezii şi a viscolului, anunta Centrul infotrafic. Totodata, pe DN1A, peste 40 de TIR-uri sunt blocate la granita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce un TIR a derapat si a ramas blocat pe sosea, potrivit News.ro UPDATE: Autocarul cu copii a fost scos din zapada si insotit pana in orasul Husi de un utilaj special al ISU Vaslui, transmite site-ul Vremea Noua