Romania exporta vaccin impotriva rujeolei, desi acesta lipseste din spitalele de la noi si mor din ce in ce mai multi copii din cauza virusului

Aproape 4000 de doze de vaccin impotriva rujeolei sunt scoase de pe piata romaneasca si pleaca la export, au anuntat distribuitorii de medicamente Agentia Nationala a Medicamentului. Asta, desi in Romania 5000 de persoane s-au imbolnavit de rujeola, iar 22 de copii au murit din cauza infectiei.In plina epidemie de rujeola, distribuitorii au notificat Agentia Nationala a Medicamentului, in ultimele trei saptamani, ca scot de pe piata din Romania aproape 4000 de doze de vaccin impotriva rujeolei, pentru a fi trimise in afara tarii, informeaza site-ul paularusu.ro Asta, in conditiile in care, acum aproape doua saptamani, Ministrul Sanatatii, Florian Bogod afla ca stocul de vaccinuri impotriva rujeolei e pe zero in 10 judete inca din luna februarie."In 10 judete am fost informat ca am ajuns la fundul sacului. Ieri au fost demarate procedurile si azi am semnat demararea procedurii pentru achizitionarea de urgenta a 115.000 de doze de vaccin ROR", declara Forian Bodog, potrivit sursei citate.Distribuitorii au notificat Agentia Nationala a Medicamentelui ultima oara pe 13 aprilie ca vor trimite la export 1350 de doze de vaccin impotriva rujeolei.Din 22 martie, de cand au mai murit inca trei copii de rujeola, 3.893 de doze de vaccin au fost anuntate la export, doua treimi deja au plecat spre alte tari din Europa, potrivit sursei citate.