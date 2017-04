Politia romana: 8 drumuri nationale si 9 drumuri judetene, inchise din cauza vremii nefavorabile

DN26 Vanatori - Blagesti, in judetele Galati si VasluiDN24D, in judetul Galati, intre intersectia cu DN26 (zona Foltesti) si limita cu judetul VasluiDN24A Murgeni - Falciu, in judetul VasluiDN24B Albita - Husi, judetul VasluiDN2F Vladia - Ivanesti, in judetul VasluiDN15D Piatra Neamt - Roman, judetul NeamtDN11A Podu Turcului - Barlad, in judetul Vaslui; probleme pe acest drum sunt si pe raza judetului VranceaDN 1 H, tronsonul Alesd - Sinteu (judetul Bihor).DJ 251B intre localitatile Certesti si BlanziDJ 240A intre localitatile Certesti si CarlomanestiDJ 251 intre localitatile Matca si Valea MaruluiDJ 252 intre localitatile Nicoresti si BuciumeniDJ 251A intre localitatile Corod si CertestiDJ 252A intre localitatile Poiana si BuciumeniDJ 244 D intre localitatile Husi si BunestiDJ 244B intre localitatile Siscani si CretestiDJ 244C intre localitatile Husi si Padureni.Drumul comunal inchis circulatiei este DC 134, ce face legatura dintre Sinaia si Cota 1400.De asemenea, sunt aplicate restrictii de circulatie in judetul Iasi pe DN28A, tronsonul Targu Frumos - Pascani, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.