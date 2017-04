Cod galben de vant puternic si ninsori in 17 judete

Meteorologii arata ca, in intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare in regiunile estice, unde viteza la rafala va atinge 55...65 km/h, precum si la munte, unde se vor depasi 70 km/h, iar zapada va fi spulberata.In Moldova si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali va continua sa ninga si se va depune strat de zapada, iar in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Pe arii restranse se vor cumula cantitati de precipitatii de 15-20 l/mp.Atentionarea cod galben vizeaza judetele Suceava, Neamt, Iasi, Harghita, Sibiu, Brasov, Covasna, Bacau, Vaslui, Buzau, Vrancea, Galati, Dambovita, Arges, Prahova, Braila si Tulcea.