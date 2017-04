Strat consistent de zapada depus in multe zone din Transilvania. Meteorologii anunta ca precipitatiile se vor opri la noapte, dar vine frigul

Meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional (CMR) Transilvania Sud Sibiu, Nicolae Rusanu, a declarat, vineri, corespondentului News.ro, ca in noaptea de joi spre vineri a nins destul de mult in zona deservita de CMR Sibiu - adica in judetele Sibiu, Brasov, Alba, Mures, Covasna si Harghita.Astfel, stratul de zapada este de 20 de centimetri la Sfantu Gheorghe, 15 centimetri la Miercurea Ciuc si Intorsura Buzaului, 14 centimetri la Brasov, 8 centimetri la Tarnaveni - Bobohalma, 6 centimetri la Toplita, 5 centimetri la Baraolt, 3 centimetri la Targu Secuiesc si un centimetru la Sibiu si Fagaras.De asemenea, in zona montana stratul nou de zapada depus este consistent, inregistrandu-se peste 180 de centimetri la Balea Lac, aproape 30 de centimetri fiind strat nou depus. Se mai inregistreaza 22 de centimetri la Paltinis, 72 de centimetri la Varful Lacaut, 40 de centimetri la Vargul Bucium si 30 de centimetri la Varful Omu.In ceea ce priveste regimul termic de noaptea trecuta, Nicolae Rusanu a precizat ca minimele au scazut pana in jurul valorilor de minus 4 - minus 5 grade Celsius, nefiind cea mai friguroasa noapte din aceasta perioada."Noaptea trecuta (joi spre vineri - n.red.) nu a fost foarte frig, deoarece a fost innorat si s-au inregistrat precipitatii. Vremea inregistrata in aceasta perioada nu este chiar normala, dar nici iesita din comun nu este. S-au mai inregistrat ninsori si temperaturi scazute in luna aprilie. De exemplu, in anul 2006, in jur de 14 - 17 aprilie am avut cam aceeasi vreme. De asemenea, s-a mai intamplat sa ninga chiar si la 1 mai", a declarat Nicolae Rusanu.Potrivit acestuia, precipitatiile vor continua sa cada pe toata durata zilei de vineri, dar se restrang spre seara, in noaptea de vineri spre sambata cerul fiind senin. De aceea se vor inregistra temperaturi mult mai scazute, care pot ajunge la minus 10 grade Celsius in judetul Harghita.Meteorologii mai anunta ca dupa acest weekend vremea se va incalzi, procesul accentuat de incalzire urmand a fi vizibil luni si marti.