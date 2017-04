FOTOGALERIE: Episod de iarna tarzie peste Romania

Meteorologii au extins la 15 judete din centrul, nordul si estul tarii avertizarea Cod portocaliu de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana vineri dimineata, reiese din prognoza de specialitate actualizata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), citata de Agerpres.Potrivit sursei citate, in intervalul 20 aprilie, ora 15:00 - 21 aprilie, ora 9:00, in cea mai mare parte a Moldovei, vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor cumula local 50 ¬ 60 l/mp. Judetele vizate de atentionarea Cod portocaliu sunt: Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Galati, Vrancea, Covasna, Harghita, Brasov, Arges (in nord), Dambovita (nord), Prahova (nord), Buzau (nord-vest), Sibiu (in sud).De asemenea, la inceputul intervalului, precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar din cursul noptii de joi spre vineri (20/21 aprilie) vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. In cea mai mare parte a Carpatilor Orientali si Meridionali, va continua sa ninga si se va depune strat de zapada consistent, iar vantul va avea intensificari temporare, cu rafale de 50 - 65 km/h, in timp ce pe crestele montane va sufla cu peste 70 km/h.Pe de alta parte, conform ANM, in intervalul 20 aprilie, ora 15:00 - 21 aprilie, ora 14:00, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de precipitatii, in 17 judete.Astfel, in Moldova si Transilvania vor predomina ninsorile, iar in nordul Munteniei si al Dobrogei precipitatiile mixte. La munte va continua sa ninga si se va depune strat de zapada.