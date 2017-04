Numarul doi in Comisia Europeana: Am invatat rusa, pentru ca credeam ca vom fi in razboi cu rusii. Putin sustine miscarile extremiste din Europa, sa ne dezbine

In 1986, cand avea 24 de ani, Timmermans isi facea stagiul militar in cadrul Serviciului Militar de Informatii si Securitate al Olandei, ca soldat, interogator al eventualilor prizonieri de razboi rusi, dupa cum se arata in profilul sau de pe Wikipedia. Ulterior, in 1990, el a lucrat ca diplomat la Ambasada Olandei la Moscova, cu putin inainte de destramarea URSS.Joi, la Bucuresti, la o sesiune de discutii cu cetatenii romani, oficialul european a rememorat acele vremuri."Am fost in URSS si apoi in Rusia. Am fost antrenat ca soldat sa lupt cu Blocul Estic. Am invatat rusa pentru ca credeam ca odata vom fi in razboi cu rusii. Asta era in anii '80. Uneori uitam cat de fundamentale sunt schimbarile care apar. Am trait la Moscova in timpuri de mari sperante, dar si de mare haos, din cauza hiperinflatiei, a jafului economic", a povestit el."Imaginati-va o secunda ca ceea ce se intampla acum in Ucraina s-ar intampla in Tarile Baltice, in Polonia, in Romania. Pentru ca - hai sa nu mai fim naivi in privinta intentiilor presedintelui Putin al Rusiei - intentiile sale sunt foarte clare: el crede ca stabilitatea Rusiei este servita de slabiciunea tarilor de la granitele sale. Nu este intamplator ca Putin sustine toate aceste miscari nationaliste si de extrema dreapta in toata Europa, pentru ca el stie ca aceste miscari creeaza dezbinare in Europa, ii intarata pe europeni unul impotriva celuilalt. Ceea ce ne face slabi si il face pe el puternic", a mai spus Timmermans.El a facut aceste afirmatii dupa ce o tanara care a spus ca a venit din Georgia a evocat eforturile si dorinta acestei tari de a adera la Uniunea Europeana.