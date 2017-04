Prim-vicepresedintele Comisiei Europene: Voi fi brutal in a arata daca vor fi deviate planurile Guvernului de a indeplini recomandarile pe justitie

"Cred ca asta a mers oribil de gresit in ianuarie si februarie si asta este ceea ce incearca acest guvern acum sa corecteze. Si cred ca orice guvern care incearca sa corecteze merita o evalare onesta a ceea ce face".

"Eu cred ca a fi raspuzator, ca politician, ca functionar public, este prima conditie in orice societate. Si in societatea europeana, responsabilitatea este ceva care a crescut foarte mult in ultimii 20 de ani. Dar tot nu e perfecta. Lupta impotriva coruptie va fi eterna, oamenii vor pacatui, daca vor avea posibiliatea. Deci lupta impotriva coruptiei, a abuzului de putere este eterna".

"Daca m-as intoarce in timp in 1995, sa spunem, cand eram foarte activ in aceast atara, atunci nu as fi crezut ca veti putea reusi atat de mult, in atat de putin timp, avand in vedere felul in care aceasta tara a fost tratata sub opresiunea si dictatura comuniste, in trecut. Daca, astazi, sistemul judiciar romanesc este un exemplu pentru destule state membre UE, aceasta este o realizare uriasa, daca iei in considerare de unde a plecat aceasta tara".

"Dupa 10 ani de Mecanism de Cooperare si Verificare pe justitie, pot spune am am realizat atat de mult incat acum suntem pe ultima suta de metri a unui maraton foarte lung si eu sunt dedicat terminarii acestui maraton. Pentru ca, impreuna cu autoritatile romane, si mai ales cu Guvernul, sa putem spune impreuna ca acest proces este ireversibil, garantorul real al acestui proces este poporul roman. Iar poporul roman este atat de dedicat acestui lucru, vrea o tara fara coruptie politica, vrea sa continuam aceasta lupta. Si sunt increzator, avand in vedere hotararea poporului roman, ca putem obtine indeplinirea tuturor recomandarilor pe care i le-am dat Guvernului Romaniei".

"Daca o persoana a fost condamnata si exista oanumita sentinta, atunci depinde de situatia legala a statului membru daca i se permite sau nu sa aiba o functtie publica. Si nu este o regula internationala in acest sens. Intr-un stat de drept, te supui deciziilor instantelor. Acesta este principiul aplicabil oriunde, cred eu. Asta nu este o chestiune de principii, ci una de lege".

"Eu simt un angajament puternic, pe care il sustin, din partea populatiei Romaniei pentru a ne asigura ca vom incheia acest maraton (MCV - n.r.) in timp record, dar totodata indeplinind toate recomandarile. Vreau sa fiu foarte clar: felul in care acest guvern a ales directia pentru aceasta este in linie cu destinatia la care avem nevoie sa ajungem. Dar ultima confirmare a acesteia nu va fi in planuri, ci in deciziile luate si in legile adoptate. Deci este un mare bonus pentru Parlamentul Romaniei, de a face ceea ce este bine. Si ceea ce este bine este sa se continue lupta anticoruptie la toate nivelurile. De asta are nevoie societatea, de asta au nevoie investitorii, de asta are nevoie piata interna, dar dasupra tuturor, asta vrea poporul roman, in viata de zi cu zi. Si cred ca ii vom dezamagi si vom dezamagi valorile Europei, daca nu vom sustine acest efort pana la capat".