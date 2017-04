Timmermans ii raspunde lui Tariceanu: Eu cred ca, in ansamblu, institutiile anticoruptie din Romania functioneaza foarte bine. Am cerut un raport

"Am luat nota de remarca domnului Tariceanu, evident, o nota atenta. Si, pe cat posibil, vom analiza. Eu cred ca, in ansamblu, institutiile care lupta impotriva coruptiei functioneaza foarte bine in Romania si merita sustinerea noastra. Dar sigur ca preseditele Senatului mi-a indicat acest aspect si le voi analiza foarte atent si voi cere serviciilor mele sa-mi faca un raport, pentru a nu face o greseala in privinta aceasta si iau remarcele dansului foarte in serios, intr-adevar" - a spus Timmermans, joi, la Bucuresti.Anterior, liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca ii spusese lui Timmermans, intr-o intrevedere oficiala, ca DNA a pornit o ancheta impotriva membrilor Gvernului si ca in Romania s-ar fi creat un sistem de putere paralel."I-am spus domnului Timmermans ca OUG 13 nu a continut nimic ilegal si ca, din pacate, DNA a pornit o actiune de ancheta a membrilor Guvernului, care a provocat sesizarea CCR si Curtea a decis ca actiunea DNA era ilegala si ca nu respecta Constitutia (...) I-am spus ca in Romania, in contextul in care toata atentia a fost indreptata catre combaterea coruptiei, s-a creat un sistem paralel de putere pe care azi il vedem iesind la suprafata. Un sistem pe care, la un moment dat, l-am numit ocult, dar azi nu mai e ocult pentru ca il vedem clar din cine este compus si care a ajuns sa ia deciziile politice in Romania in locul institutiilor democratice si legitim alese de cetateni", a sustinut Tariceanu.De asemenea, Frans Timmermans a mai declarat presei ca nu vede o problema ca Romania sa preia presedintia roativa a Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, iar in acelasi timp Comisia Europeana sa mentina fata de Romania Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) privind justitia."Inteleg deplin ca prim-ministrul spune ca este o problema de prestigiu sa se puna capat MCV-ului inainte ca Romania sa preia Presedintia rotativa a Uniunii Europene, dar sincer nu exista nicio legatura intre cele doua lucruri. Daca Guvernul roman vede o legatura si vrea sa se miste mai repede, cu atat mai bine. Dar pentru mine personal nu vad de ce Romania nu poate avea presedintia Consiliului UE si sa ramana mai departe in dialog cu noi in MCV. E vorba de cooperare", a explicat numarul doi din Comisia Europeana.De asemenea, Timmermans a mai aratat ca executivul comunitar asteapta ca Guvernul si Parlamentul sa ia o decizie privind proiectele de lege privind justitia, inclusiv in domeniul abuzului in serviciu, care sa "disipeze neincrederea" care fusese creata prin adoparea de catre executiv, in ianuarie 2017, a faimoasei ordonante 13 care stabilea un prag de 44.000 de euro la incriminarea abuzului in serviciu si alte prevederi controversate."Ceea ce vad este ca in UE, dar mai ales in societatea romaneasca, impresia creata a fost ca Guvernul s-a miscat in cealalta directie in privinta luptei impotriva coruptiei si pentru statul de drept, prin acea ordonanta de urgenta 13. Acum aceasta a fost eliminata. Acum avem noi planuri la Guvern si cred, pe baza acestor planuri, ca putem sa spunem ca acest guvern este hotarat sa se tina de aceeasi traiectorie pe care o avusesem inainte. Deci sper ca vom putea sa ajungem la concluzii cu aceste discutii, la un moment dat", a spus Timmermans, in sustinerea Guvernului."Dar desigur ceea ce a fost facut in ianuarie a creat o situatie de scadere a increderii in intentii si aceasta trebuie disipata. Si singurul lucru prin care poate fi disipata este sa avem pe masa un proiect si sa fie luata o decizie si de catre Parlament. Si imi place ideea ca Guvernul se consulta cu toate partile interesate si ca merege si la Parlament . Asta este o aborare transparenta a problemei", a adaugat el.In context, Comisia Europeana isi mentine recomandarea ca Parlamentul sa adopte un cod de conduita pentru parlamenari."Da, ne mentinem recomandarea, credem ca este important sa existe un mod transparent de raspundere" - a afirmat prim-vicepresedintele CE.Rferitor la spatiul Schengen, Timmermans, care este de nationalitate olandeza, a reiterat ca executivul comunitar sustine aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, decizie politica aflata la latitudinea statelor membre, Olanda fiind insa una dintre tarile care se opun."Comisia a fost foarte clara: in privinta Schengen, Romania este un partener foarte important pentru noi. Romania a fost printre pimele state membre in a oferi protectie frontierelor, nu numai cantitativ, ci si calitativ si cred ca este timpul ca statele membre sa analizeze si sa ia decizia sa permita Romaniei sa intre in Schengen. Este la latitudinea statelor-membre, nu a Comisiei. Comisia a spus asta de mai multe ori" - a afirmat Frans Timmermans.Oficialul european a sustinut, joi, la Muzeul National de Arta din Bucuresti, o sesiune de dialoguri cu cetatenii romani, in sala aflandu-se si ministrul Justitiei, Tudorel Toader