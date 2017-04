Guvern: Alegerile locale partiale vor avea loc in data de 11 iunie 2017

Alegerile partiale vor fi organizate in cinci municipii - Moinesti (judetul Bacau), Craiova (judetul Dolj), Targu Jiu (judetul Gorj), Lupeni (judetul Hunedoara), Roman (judetul Neamt), noua orase - Rasnov, Lehliu Gara, Amara, Fierbinti-Targ, Tandarei, Ulmeni, Baia Sprie, Busteni, Baicoi si in 35 de comune.Guvernul precizeaza ca, in cazul unor alegeri locale partiale, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 35 de zile inaintea votarii, potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.De asemenea, odata cu data alegerilor, Guvernul a stabilit, prin hotarare, "calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale (in conformitate cu art. 126 alin. 1 din Legea nr 115/2015)".