Vaslui: Ancheta a Episcopiei in cazul unui preot care s-a pozat cu toca preoteasca pe cap cand facea gratar in cimitir

Preotul paroh Marius Marcuta, din comuna vasluiana Iana, va fi cercetat disciplinar de catre superiorii sai dupa ce a publicat pe pagina sa de Facebook fotografii in care apare prajind carne la gratar intr-un cimitir, cu morminte pe fundal, in a treia zi de Pasti, dupa cum era mentionat in postare.Marius Marcuta apare in fotografii imbracat in haine civile, insa cu toca preoteaca pe cap (potcap), in timp ce intoarce mai multe bucati de carne pe gratar. In unele poze sunt suprinsi si cativa tineri, cei care, probabil, l-au si fotografiat.De altfel, preotul a distribuit postarea publicata pe Facebook de catre unul din tineri, ulterior aceasta fiind stearsa.Reprezentantii Episcopiei Husilor au anuntat declansarea unei anchete interne, urmand ca Marius Marcuta sa dea explicatii pentru gestul sau de a face gratar in cimitir."Am vazut fotografiile, iar saptamana viitoare vom face o cercetare in acest caz al carui rezultat o sa vi-l comunicam. In Saptamana Luminata, cea in care ne aflam, si in Saptamana Patimilor, este interzis, prin Regulamentul Bisercii Ortodoxe Romane, sa se faca anchete disciplinare", a declarat joi, pentru News.ro, secretarul eparhial al Episcopiei Husilor, Marin Tudorica.Reprezentantul Episcopiei a refuzat sa comenteze fotografiile pana cand preotul Marius Marcuta nu va da explicatii despre acestea.