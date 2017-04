Nr. 2 de la Bruxelles, avertisment pentru Parlament si sprijin pentru Executiv: Nu vreau sa dau un termen pentru ridicarea MCV. Sustin planul Guvernului pe justitie. Nu am aroganta de a spune Parlamentului ce sa faca, dar actiunile au consecinte

"Planurile guvernului sunt in concordanta cu necesitatile MCV. Daca Parlamentul decide altfel, vom avea alte concluzii, dar Parlamentul e suveran. Am fost parlamentar suficient de mult timp ca sa nu am aroganta de a spune Parlamentului ce sa faca, dar actiunile au consecinte si singurul meu sfat e sa se tina de planul guvernului", a declarat Timmermans intr-o conferinta de presa comuna cu premierul Grindeanu si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Intrebat de jurnalisti daca 2018 e un termen realist pentru ridicarea MCV, Timmermans a spus: "Nu vorbesc niciodata despre date. Tot ce sper e ca Guvernul sa se tina de programul pe care mi l-a prezentat, totul depinde de includerea tuturor stakeholdersilor in procesul de consultare si de votul Parlamentului. Nu pot inainta o data".Numarul 2 din Comisia Europeana a laudat si reactia cetatenilor romani fata de incercarile de stopare a luptei anticoruptie: "Sunt tot mai convins ca cei mai buni garanti pentru statul de drept si lupta anticoruptie sunt romanii insisi. Imi amintesc ca romanii erau cinici in legatura cu lupta anticoruptie in urma cu zece ani, nu credeau ca poate ajunge aici. Acum, romanii spun ca vor sa continue. E unul dintre cele mai bune lucruri, nu ca Bruxelles-ul vrea stat de drept, ci pentru ca romanii vor. E cea mai buna garantie".Timmermans s-a inatalnit joi si cu presedintii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar nu a facut declaratii decat dupa intalnirea cu premierul Grindeanu si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.