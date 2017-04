Proiectul de modificare a Codului Penal pus in dezbatere de ministerul justitiei pastreaza definitia abuzului in serviciu fara a impune vreun prag de la care fapte devine infractiune

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (Vezi aici proiectul de modificare a Codului Penal pus in discutie de Ministerul Justitiei)



In OUG 13, fapta de abuz in serviciu era infractiune doar daca producea un prejudiciu mai mare de 200 de mii de lei. Or, aceasta echivala cu o dezincriminare mascata a faptei iar unul dintre potentialii beneficiari ar fi fost inclusiv Liviu Dragnea, judecat inclusiv pentru complicitate la abuz in serviviciu soldat cu un prejudiciu de 108.000 lei. Liviu Dragnea l-a acuzat azi din nou pe ministrul justitiei, Tudorel Toader, ca intarzie foarte mult modificarile la legislatia penala.Curtea Constitutionala a decis in 2016 că articolul din Codul Penal referitor la abuzul în serviciu respecta legea fundamentale dacă prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” se înțelege „îndeplinește cu încălcarea legii”.