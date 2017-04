Seful Armatei anunta ca Romania va cumpara rachete de aparare antiaeriana Patriot. Cel mai mare contract din istoria Armatei, acordat fara competitie?

4 miliarde euro

Anuntul privind o posibila achizitie de rachete Patriot a fost facut intr-o conferinta de presa organizata la Smardan, acolo unde este in desfasurare un exercitiu militar comun romano-american, anunta Digi 24. Informatia vine dupa ce in urma cu o saptamana Ministrul Apararii cerea Parlamentului sa aprobe un program de 9,3 miliarde de euro pentru inzestrarea Armatei. Ca o noutate, cel putin in dezbaterea publica din ultimii ani - achizitia a unui sistem de rachete pentru apararea aeriana. Costul contractului? 4 miliarde de euro.u bataie mare HSAM pentru Fortele Aeriene si acu bataie mare HSAM pentru Fortele TerestreDesi vorbi de cel mai mare contract din istoria Armatei Romane, surse din industrie au precizat pentru HotNews.ro ca nu a existat pana acum o dezbatere sau o competitie organizata intre diversi producatori ai unor astfel de sisteme, ca decizia de a achizitiona sistemul american Patriot ar fi doar din considerente strategice si ca, din punct de vedere al costului si performantelor, ar exista si alte sisteme ce ar putea fi luate in considerare de catre tara noastra.La solicitarea HotNews.ro de a da detalii despre posibila achizitie a unui sistem de rachete pentru apararea aeriana, MApN nu a oferit informatii legate despre sistemul dorit de Romania, motivand ca informatiile sunt secrete.In schimb, MApN a precizat ca "va lua in calcul un sistem care sa asigure combaterea amenintarilor aeriene (avioane, rachete balistice, rachete de croaziera, avioane fara pilot), eficient si verificat in actiuni militare".Sistemul Patriot este unul dintre cele mai cunoscute sisteme anti-aeriene din lume. Produs de firma americana Raytheon inca din 1976, sistemul a cunoscut numeroase modernizari de-a lungul timpului.Patriot e si unul dintre cele mai utilizate sisteme antiaeriene in teatrele de operatii din intreaga lume. Pe de o parte, sistemul este laudat de unii pentru performantele sale in multe dintre conflictele la care a participat, insa pe de alta parte sistemul e criticat ca ar fi invechit si ca pe plan mondial au aparut sisteme noi cu specificatii mai bune.Polonia, una din tarile Europene care au investit masiv in aparare in ultimul deceniu, e in negocieri si dezbateri inca din 2014 pentru achizitia unui sistem de rachete pentru apararea antiaeriana.Polonia pune la bataie un contract de 5 miliarde de dolari pentru opt baterii, iar Patriot e in pole-position. Cu toate acestea, nici pana acum situatia nu a fost transata, existand numeroase neintelegeri privind specificatiile cerute de autoritatile poloneze, dar si posibilitatea stabilirii unui offset.Orice stat membru al Uniunii Europene poate decide sa faca achizitii in domeniul militar prin proceduri specifice diferite de cele ale unor licitatii obisnuite in baza OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.Pe de alta parte, regulile europene care permit Romaniei sa acorde contracte militare fara licitatii sau prin proceduri specifice nu interzic statului sa organizeze dezbateri sau discutii competititve intre diversi producatori, pentru a selecta cea mai buna oferta.De altfel, printre recomandarile europarlamentarilor se numara tocmai cresterea gradului de transparenta in cazurile unor astfel de contracte."Trebuie sa fim mai transparenti si trebuie ca votul cu majoritate calificata sa fie regula mult mai des. Trebuie sa lucram impreuna pentru a avea o politica de aparare si securitate comuna si am putea economisi sume incredibile", declara in februarie europarlamentarul german Elmar Brok, raportor al PE."Statele membre ale Uniunii Europene cheltuiesc 200 miliarde de euro pentru aparare. Cu rezultate dezastruoase. Cheltuim de doua ori mai mult decat Rusia si avem mai multi soldati decat Statele Unite ale Americii, dar suntem extraordinar de slabi pentru ca fiecare doreste altceva", spunea Brok.La o astfel de achizitie sunt multe aspecte ce pot varia si despre care, doecamdata, nu exista informatii sau raspunsuri oferite de autoritati, cu atat mai mult cu cat discutia publica despre achizitia unui sistem de aparare anti-aeriana a lipsit aproape cu desavarsire in ultimii ani.Astfel, exista o serie de clarificari care inca nu au fost oferite public, de la provenienta sistemului (din ce tara, nou vs second-hand), la capacitatile tehnice intre diverse produse ale altor producatori, la pachete de offset si implicarea industriei nationale in producerea si integrarea sistemului in tara.O baterie americana cu rachete Patriot a participat in noiembrie 2016 la un exercitiu in poligonul de la Capu Midia de langa Constanta cu fortele romane si al sau sistem anti-aerian de rachete Hawk.O baterie (cu sase lansatoare) de rachete Patriot si 100 de militari americani, impreuna cu 100 de militari romani si sistemul Hawk PIP III R folosit de armata romana au in poligonul din Capu Midia, de langa Constanta.Exercitiile, desi nu au culminat cu vreo tragere, au avut ca scop dezvoltarea interoperabilitatii intre sistemul folosit de americani si cel in dotarea armatei romane, accentul punandu-se pe complementaritatea celor doua sisteme in ceea ce priveste raza scurta-medie de actiune a rachetelor Hawk si raza medie-lunga a sistemului Patriot, dupa cum au sustinut oficialii.