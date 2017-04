Comandantul Armatei SUA din Europa, Ben Hodges: Rusia continua sa actioneze agresiv in zona Marii Negre

"Sunt dezamagit ca Rusia nu a fost mai transparenta cu exercitiile ei. Continua sa actioneze, cred, intr-un mod agresiv. Si e valabil in intreaga zona a Marii Negre. Avem 10.000 de soldati rusi care ocupa parti din Georgia, in Abhazia si Osetia de Sud si care in mod clar nu intentioneaza sa plece, desi au spus ca vor face acest lucru dupa invadarea Georgiei, prin intermediul intelegerii facute de Sarkozy (Nicolas Sarkozy, fost presedinte al Frantei - n.r.)", a spus generalul american.Aflat intr-o vizita la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, Hodges a vorbit, intr-un interviu acordat News.ro, si despre actiunile Rusiei din Ucraina, unde continua sa sprijine separatistii cu armament."Toata lumea stie ca Rusia le asigura separatistilor care incearca sa submineze conducerea Ucrainei munitie, sisteme de armament, leadership si in mod clar nu respecta suveranitatea Ucrainei, dar nici nu respecta OSCE, nu permit reprezentantilor OSCE sa isi faca treaba", a afirmat el.Seful fortelor SUA din Europa a spus insa ca sunt semnale imbucuratoare in zona flancului estic, precum in zona baltica. Cu referire la declaratii facute de el in 2016, potrivit carora exista riscul unei invazii rusesti in fata careia NATO sa nu poata reactiona, generalul a precizat ca aceste scenarii nu mai sunt de actualitate.