Unde a fost liderul PSD in vacanta? Liviu Dragnea afirma ca a fost la pescuit oceanic, dar nu spune locatia

Liviu Dragnea nu a dorit joi sa precizeze unde si-a facut vacanta de Pasti, afirmand, la intrebarile ziaristilor, ca a fost la "pescuit oceanic". HotNews.ro a dezvaluit saptamana trecuta ca liderul PSD a plecat inca de luni, 10 aprilie, din Romania cu o cursa Qatar Airways spre o destinatie exotica pentru a-si petrece vacanta de Pasti. Dragnea a recunoscut ca a fost in Doha (Qatar), dar nu a vrut sa spuna care a fost destinatia finala de vacanta.Intrebat de ziaristi unde a fost in vacata, Dragnea a raspuns: "La pescuit". Ziaristii au insistat si l-au intrebat unde anume."Nu o sa va spun unde", a replicat seful PSD, argumentand ca "cei care sunt sustinuti financiar in mod serios sa ma urmareasca zi si noapte cred ca trebuie sa munceasca pentru acei bani".In plus, a sustinut el, nu doreste ca persoanele cu care merge in vacanta sa se trezeasca in "aceeasi situatie jenanta sa mearga peste ei nu stiu ce investigatori".Liviu Dragnea a spus insa ca a avut parte de "o captura mare", in conditiile in care "pescuitul oceanic e total diferit"."Cand am fost undeva nu am ascuns, dar de ce trebuie sa fie asta un mare eveniment?", s-a mai intrebat Dragnea.Intrebat insistent de ziaristi cum explica fotografiile publicate de Adevarul cu el in Doha, Dragnea a spus ca "am făcut foarte multe poze în aeroport în Doha cu români care au venit să facem poze şi o să fac în continuare. Nu cred că este o infracţiune, deocamdată". HotNews.ro a dezvaluit saptamana trecuta ca liderul PSD a plecat inca de luni, 10 aprilie, din Romania cu o cursa Qatar Airways spre o destinatie exotica pentru a-si petrece vacanta de Pasti.Cotidianul Adevarul a scris ca presedintele PSD Liviu Dragnea s-a imbarcat miercuri dupa-amiaza, la Doha, intr-o aeronava Qatar Airways, cu destinatia Bucuresti.