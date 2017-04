FOTOGALERIE Iarna s-a intors la Cluj. Copaci cazuti pe drumuri, avioane blocate la sol, ce urmeaza

Locuitorii din zonele de case: Gheorgheni, Andrei Muresanu, Buna Ziua, au transmis pentru Actual de Cluj mai multe imagini cu pomi incarcati de zapada. Un lililac inflorit s-a ruput intr-o gradina din Andrei Muresanu.Rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Cornel Catoi, si-a exprimat la randul sau ingrijorarea pentru livada din Curtea Universitatii, precum si pentru Statiunea Pomicola pe care o are in gestiune. ¬Pomii sunt deja infloriti. Nu neaparat zapada ii afecteaza. Dar daca la noapte da inghetul, atunci e compromisa toata cultura. Avem si ciresi, meri, peri, pruni. Au cam inflorit toti. Daca ingheata, nu prea mai avem ce sa culegem din ei¬, a spus Catoi.Mai multe persoane care aveau de calatorit cu avionul au semnalat ca Aeroportul Cluj nu era pregatit corespunzator, astfel ca la primele ore ale diminetii masinile de degivrare nu erau incarcate. Aeronavele au pierdut astfel timp in asteptarea procedurilor de degivrare."Cer public demisia directorului general de la Aeroportul International Avram Iancu din Cluj Napoca. Nu se poate sa ai masinile de degivrare neincarcate in conditiile in care ai prognoze meteo care indica zapada si chiar mai mult observi ca de aseara de la ora 9 ninge", a scris clujeanul Mihai Mocanu pe pagina personala de Facebook.