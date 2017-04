Primele informatii despre exercitiile militare uriase in Romania si in zona Marii Negre in aceasta vara: 40.000 de militari din peste 20 de state NATO si partenere

Tancuri americane M1 Abrams, in drum spre Romania Foto: Facebook

F-35 Lightning II Foto: www.lockheedmartin.com

"In perioada iunie-august se vor desfasura, in regiunea Marii Negre, 18 exercitii internationale, la care 40.000 de militari din peste 20 de tari aliate si partenere vor participa la activitati de instruire comuna pentru apararea colectiva, de testare si dezvoltare a capacitatilor de aparare si descurajare si cresterea interoperabilitatii fortelor", a transmis MApN la solicitarea HotNews.ro."Aproximativ 15.000 de militari romani, cu peste 2.000 de mijloace tehnice, vor lua parte la aceste actiuni militare, atat pe teritoriul national, cat si in tarile invecinate", se arata in raspunsul MApN.Cel mai mare exercitiu NATO de anul acesta, Noble Jump (NOJP 17), se va desfasura in luna iunie si va testa capacitatile operationale ale elementelor fortei NATO cu nivel ridicat de operativitate (VJTF) si capabilitatile implementarii Planului de actiune pentru asigurarea capacitatii operationale a NATO (RAP) in Romania si Bulgaria.In luna iulie, se va desfasura in Bulgaria, Romania si Ungaria exercitiul Saber Guardian 2017 (SG 17). SG 17 este unul dintre cele mai mari exercitii desfasurate in aceasta regiune, cu peste 25.000 de militari si 3.000 de mijloace tehnice din peste 20 de tari aliate si partenere, fiind condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR), transmite MApN.Pe timpul SG 17, militarii vor executa o gama larga de actiuni in context multinational, interarme si intrunit - asalt aerian, marsuri tactice, fortare cursuri de apa, conducerea focului, manevre si trageri reale cu tehnica tuturor categoriilor de forte, evacuare medicala si tratamentul ranitilor."SG 17 contribuie la dezvoltarea capacitatii de reactie si descurajare, la consolidarea interoperabilitatii sub o comanda unica, prin executia unei game complete de misiuni militare in sprijinul securitatii si stabilitatii in regiunea Marii Negre", mai arata reprezentantii MApN."Fortele romane participante la aceste exercitii isi vor testa capacitatea de reactie si asigurarea sprijinului natiunii gazda pentru fortele multinationale dislocate, conform angajamentelor asumate", potrivit MApN.---Baza militara de la Mihail Kogalniceanu are un rol crucial ca hub al fortelor americane inaintea marilor exercitii din aceasta vara, scrie publicatia Stars and Stripes a Departamentului de Aparare SUA.Publicatia aminteste deja de trupele ajunse in primavara in Romania, dotate cu tancuri M1 Abrams, vehicule blindate Bradley si obuzierele M109A6 Paladin.In acelasi timp, publicatia aminteste de desfasurarea in premiera pentru mai multe saptamani a unui numar redus de avioane de lupta F-35A Lightning II in Europa, unde vor participa la antrenamente cu alte avioane militare ale fortelor NATO.Stars and Stripes scrie ca avioanele de vanatoare vor participa la multiple exercitii militare in Europan, "din Estonia pana in Romania".