Adevarul: Liviu Dragnea s-a intors miercuri seara din Doha/ Unde si-a patrecut vacanta de Paste liderul PSD

Liderul PSD a explicat luni, 10 aprilie, de ce a fost amanata cu o saptamana depunerea legii salarizarii unice la Parlament, dupa care nu a mai avut aparitii publice. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea nu ar fi ramas in Qatar, unde s-a aflat doar in tranzit. Alte surse sustin ca liderul PSD si-ar petrece vacanta in Maldive, celebrele insule din Oceanul Indian, dar este posibil sa fi ales orice alta destinatie exotica. Una din destinatiile preferate de vacanta ale liderului PSD este Brazilia. Dragnea nu a raspuns mesajelor HotNews.ro pana la publicarea acestei stiri.Potrivit Adevarul, joi dimineata, presedintele Camerei Deputatilor are programata o intrevedere, la Bucuresti, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Oficialul european va mai discuta cu premierul Sorin Grindeanu, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu societatea civila.