Cod portocaliu de inundatii pe afluentii raului Buzau / Cod galben pe rauri din 10 bazine hidrografice, pana vineri dupa-amiaza

Conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 20 aprilie, ora 6:00 - 20 aprilie, ora 18:00, pe afluentii Buzaului, aferenti sectorului aval S.H. Nehoiu - judetul Buzau se vor produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de Aparare. Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare in bazinele hidrografice Slanic si Calnau, dar si pe afluenti de grad inferior ai raurilor atentionate.Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteo pentru urmatoarele 48 de ore, hidrologii au prelungit, pana joi, la ora 12:00, avertizarea Cod galben de inundatii emisa pentru raurile din bazinele hidrografice: Desnatui, Jiu (sector aval S.H. Sadu si afluentii Jiului aferenti acestui sector) din judetele Gorj, Mehedinti si Dolj.Potrivit INHGA, fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din bazinele hidrografice: Cosustea, Motru - bazin superior, Gilort - bazin superior.De asemenea, pana vineri la ora 16:00, se vor afla sub Cod galben de inundatii raurile din bazinele hidrografice: Olt (afluentii aferenti sectorului aval Calimanesti) din judetele Gorj, Valcea, Arges, Olt si Dolj, Vedea din judetele Arges, Olt si Teleorman, Arges (bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior) - judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov, Ialomita (bazin superior si mijlociu), Prahova - judetele: Dambovita, Prahova si Ialomita.Hidrologii precizeaza ca fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din bazinele hidrografice: Oltet - bazin superior, Vedea - bazin superior, Neajlov, Ialomita-afluenti bazin superior si mijlociu si Teleajen.Tot pana vineri, la ora 16:00, sunt avertizate si raurile din bazinele hidrografice: Buzau (afluentii aferenti sectorului aval S.H. Nehoiu) - judetul Buzau, Calmatui - judetele Buzau si Braila, Barlad si afluenti (judetele Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati), Rm. Sarat (judetele Buzau si Vrancea), afluentii mici ai Siretului din judetele Galati si Vrancea, afluentii mici ai Prutului din judetele Vaslui si Galati, raurile mici din Dobrogea - judetele Tulcea si Constanta. Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din bazinele hidrografice: Niscov, Slanic, Calnau si pe raurile mici din judetele Vaslui, Galati si Tulcea.Meteorologii au prelungit, miercuri dupa-amiaza, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de precipitatii abundente si vant puternic in majoritatea regiunilor pana vineri, la ora 14:00.