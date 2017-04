Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in 11 judete. Nu sunt drumuri blocate. De la ora 18.00, mai multe judete intra sub avertizare Cod portocaliu de ninsori sau galben de ploi abundente

In judetul Hunedoara, circulatia feroviara pe sectia CF 202 Petrosani - Simeria s-a reluat. Din pricina caderii unui arbore pe linia de cale ferata (ca urmare a vantului puternic), traficul fusese oprit intre statiile Banita si Crivadia. Din acest motiv, trei trenuri de persoane au acumulat intarzieri (IR 1835 Bucuresti - Cluj-Napoca, 143 de minute; IR 1822 Arad - Constanta, 151 de minute; Regio 2023 Targu Jiu - Simeria, 40 de minute).Judetele Buzau, Vrancea, Covasna si pentru unele zone din Harghita, Neamt, Bacau, Brasov, Sibiu, Gorj, Valcea si Arges sunt sub Cod potocaliu pana joi, la ora 09.00.Tot pana joi, la ora 09.00, sunt sub avertizare Cod galben Bucurestiul si judetele Ilfov, Prahova, Dambovita, Ialomita, Constanta, Tulcea, Braila, Galati, Vaslui, Iasi, Neamt, Botosani, Suceava, Mures, Bistrita-Nasaud, Maramures, Cluj, Alba, Hunedoara si unele zone din judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Bacau, Neamt, Harghita, Brasov si Sibiu.Acolo vor fi precipitatii abundente, iar cantitatile de apa vor depasi 20-30 de litri pe metru patrat, iar pe arii restranse, indeosebi in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, se vor cumula 50-60 de litri pe metru patrat, au anuntat meteorologii., vor fi sub avertizarejudetele Botosani, Galati, Tulcea, Braila, Dambovita, Alba, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures si unele zone din judetele Hunedoara, Sibiu, Brasov, Harghita, Arges, Prahova, Buzau, Gorj si Valcea., vor fi sub avertizarejudetele Iasi, Vaslui, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna si unele zone din judetele Harghita, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova si Buzau. In acest interval, in cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada, local consistent. Temporar, vantul va avea intensificari cu viteze de 50-60 de kilometri pe ora, au mai anuntat meteorologii.