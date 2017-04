Timis: Bebelus de 3 luni, nevaccinat, decedat din cauza rujeolei

''Este un bebelus care a murit la sectia de Pediatrie a Spitalului de Copii 'Louis Turcanu' din Timisoara. Din informatiile noastre, este vorba despre o fetita de 3 luni, nevaccinata, pentru ca inca nu avea varsta de vaccinare'', au mentionat sursele respective.Numarul deceselor cauzate de rujeola in ultimele luni in Romania ajunge astfel la 22.Conform ultimelor date raportate la inceputul lunii aprilie de Centrul National de Supraveghere si Control a bolilor transmisibile, din luna septembrie au fost raportate peste 4.000 de cazuri de rujeola.Trei sferturi din totalul de imbolnaviri au aparut la copii sub 10 ani, cu un varf la grupa de varsta 1-4 ani. Pana in prezent, cazurile de rujeola au aparut in 37 de judet, iar cele mai multe imbolnaviri au aparut in judetele Caras Severin, Timis si Arad.