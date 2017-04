Premierul Ungariei, Viktor Orban: Sa nu ne surprinda ca si alte natiuni din Europa, ca romanii, macedonenii sau albanezii incearca sa scape de retele de tip Soros

"Există acest pachet de oameni politici și jurnalisti care sunt foarte bine coordonați. (...) Există se pare o dorință din partea unora ca eu să fiu vulnerabilizat, și în partid și nu numai... Unii spun că ar fi o coordonare - pentru că este o abordare securistă, am văzut la unele așa-zise anchete jurnalistice, care de fapt nu spun nimic (...) că ar fi o coordonare de la SRI, îmi vine greu să cred. Alții zic că ar fi o coordonare și o comanda de la Soros, pe care l-am tot atacat și o să-l atac întruna până când țara asta va reuși să scape de toată influența acestui om nefast." (Dragnea, duminica 2 aprilie,Romania TV)

"Eu am ceva cu dl. Soros. Acest om şi fundaţiile şi structurile pe care le-a înfiinţat de ani de zile în România cred că, din anii 90, a finanţat răul în România, a finanţat acţiuni care niciuna nu a făcut bine în România", a spus Dragnea. (25 ianuarie 2017)

“N-ar trebui sa fim surprinsi ca alte natiuni din Europa, ca romanii, mecedonenii sau albanezi se misca si incearca sa scape de aceste retele de tip Soros si de filialele lor locale. Asadar acesta este conflictul care azi a ajuns in Ungaria. Iar in centrul lui sta problema migratiei. Singura intrebare este de ce a devenit din nou un subiect prioritar acum. Raspunsul este ca Uniunea Europeana doreste sa inchida dezbaterea in Iunie si doreste sa forteze noi reguli in ce priveste migratia si imigratia care se vor aplica tuturor. Cativa dintre noi rezista, in special Grupul de la Visegrad, dar si romanii. Vor fi tot timpul tari care doresc sa-si pastreze identitatea culturala crestina, in timp ce altii nu mai vor sa accepte asta, o batalie decisiva are loc aici”, a declarat Viktor Orban pentru Radio Kossuth.Orban a amintit ca la sfarsitul lunii Aprilie va avea loc o audiere in Parlamentul European pe tema pozitiei Ungariei in legatura cu subiectul cotelor de migranti, cu care guvernul de la Budapesta nu este de acord.“Aceasta batalie va fi cel mai important subiect in urmatoarele doua sau trei luni. Cred ca din acest motiv atmosfera a inceput sa se incinga in Ungaria”, a mai declarat premierul maghiar.Reamintim ca referendumul pe tema cotelor de migranti a fost declarat invalid in octombrie 2016, deoarece la vot s-au prezentat mai putin de 50% din numarul maghiarilor cu drept de vot. A fost una din cele mai mari infrangeri politice pentru premierul Viktor Orban din ultimii ani.In Romania,s-a declarat in repetate randuri un adversar al lui George Soros, desi tara noastra nu se confrunta cu o problema a migrantilor ca Ungaria, nefiind pe ruta de tranzit spre tarile din Europa de vest. In schimb, Dragnea a pus dezavaluirile despre afacerile familei sale pe seama lui Soros.Un alt sustinator declarat a lui Victor Orban in ce priveste politica sa impotriva lui George Soros esteFostul premier a declarat pe 31 martie ca intentia premierului Viktor Orban de a inaspri regulile pentru universitatile straine - fiind vizata mai ales cea finantata de Soros - este “foarte buna” si ca va depune un proiect similar de lege in Parlament. Mai mult, intr-un interviiu acordat saptamana trecuta televiziunii publice maghiare, MTI,Victor Ponta a vorbit despre influenta lui George Soros in regiune. Ponta a spus ca sistemele de putere paralele care au fost construite in democratiile postdecembriste au o anumite putere politica, chiar daca in mod normal nu ar trebui sa se implice in politica. Potrivit lui Ponta, in Romania acest sistem paralel este alcatuit de organizatii neguvernamentale, in timp ce in alte tari este alcatuit de universitati sau "alte structuri".Despre ONG-urile romanesti, Ponta a declarat ca, atunci cand sunt examinate cu atentie, reprezentantii acestor organizatii se dovedesc deseori ca au fost educati in aceleasi institutii si sunt finantati de aceleasi organisme.Intrebat daca fundatiile lui Soros au fost implicate, direct sau indirect, in alungarea sa,Zeci de mii de persoane au manifestat duminica, 9 aprilie, la Budapesta in semn de sustinere pentru Universitatea Central-Europene (CEU) finantata de miliardarul american de origine ungara George Soros, vizat de o ofensiva a guvernului condus de Viktor Orban.Guvernul ungar a propus la inceputul lunii aprilie un proiect de lege care sa reglementeze universitatile straine din tara. Liderii CEU spun ca universitatea lor este vizata in mod special si au avertizat ca este posibil sa fie nevoiti sa o inchida.Una dintre conditiile ce vor fi impuse este sa aiba un campus in statul sau de origine, New York, iar o alta este sa existe un acord bilateral de sustinere intre Ungaria si Statele Unite.Ministerul Educatiei a spus pentru MTI ca este dispus sa incheie un acord bilateral cu statul New York, care are jurisdictie in chestiuni legate de educatie.Un astfel de acord ar fi mult mai usor de incheiat decat unul cu administratia lui Donald Trump, care a avut o serie de diferende cu Soros in ultimii ani.Conditia privind campusul din statul de origine reprezinta o problema numai pentru CEU, deoarece toate celelalte universitati straine din Ungaria au deja astfel de campusuri.Mii de oameni, unguri si straini, au protestat la Budapesta fata de proiect.Premierul ungar Viktor Orban a acuzat Universitatea Central-Europeana din Budapesta, finantata de George Soros, ca a "trisat" in procesul de acordare a diplomelor si ca incalca reglementarile ungare.Orban a criticat organizatiile neguvernamentale finantate de Soros, care urmeaza modelul "Societate Deschisa", care contravine "democratiei iliberale" pe care o prefera el. Una dintre principalele surse de tensiuni a fost migratia.Premierul de dreapta, care la randul sau a beneficiat de pe urma unei burse finantate de Soros la un moment dat, afirma ca ONG-urile care primesc fonduri din strainatate se amesteca in afacerile ungare si intentioneaza sa inaspreasca normele ce le guverneaza.Fondata in 1991, CEU opereaza exclusiv la Budapesta, dar ofera diplome recunoscute atat in Uniunea Europeana, cat si in Statele Unite.