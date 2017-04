Perchezitii DIICOT la Cluj, la clinica Lukmed, Institutul de Urologie si Transplant Renal si la locuinta chirurgului Mihai Lucan

Procurorii DIICOT au facut trei perchezitii la Clinica privata Lukmed, la Institutul de Urologie si Transplant Renal si la locuinta medicului Mihai Lucan din Cluj-Napoca, au declarat surse din cadrul anchetei pentru News.ro."Nu va pot spune nimic. In masura in care o sa fie cazul, o sa facem un comunicat de presa. Nu va pot spune absolut nimic. La momentul acesta, nu pot sa va dau niciun fel de informatie", a declarat Florin Mornaila, procurorul sef al DIICOT Cluj.Din primele informatii, in urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente si aparatura electronica.