Peste 6.400 de profesori sustin, joi, proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant

Accesul candidatilor in centrele de examen se va face in intervalul orar 8.00-8.45, pe baza unui act de identitate valabil.Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de patru ore, timp ce poate fi depasit doar in cazul candidatilor cu nevoi speciale care au solicitat acest lucru.Proba scrisa contine itemi din domeniul disciplinei de specialitate si al metodicii predarii/didacticii acesteia.Subiectele, traducerea acestora (pentru candidatii care au solicitat sustinerea lucrarilor in limba materna) si baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise (ora 16:00), pe subiecte.edu.ro. Lucrarile scrise vor fi evaluate in 6 centre organizate la nivel national.Atat programele de examen, pentru toate disciplinele, cat si modele de subiecte si bareme pentru disciplinele de examen au fost postate pe definitivat.edu.ro si subiecte.edu.ro.Nota minima de promovare a examenului este 8.Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. Examenul certifica si faptul ca un cadru didactic debutant care a optat pentru aceasta cariera dispune de pregatirea necesara pentru exercitarea profesiei didactice si poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta, avand dreptul de a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice.Primele rezultate vor fi afisate marti, 25 aprilie, la centrele de examen si pe http://definitivat.edu.ro/ . Contestatiile vor fi depuse in centrele de examen, conform calendarului aprobat, in zilele de 25 aprilie, dupa afisarea rezultatelor, si 26 aprilie. Rezultatele finale se afiseaza la centrele de examen si pe site-ul examenului duminica, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limita data de 22 mai.Spre deosebire de anul trecut, arata Ministerul Educatiei, nivelul de competenta didactica este evaluat si prin portofoliul profesional, elaborat conform precizarilor din programa de pedagogie si psihologie scolara corespunzatoare functiei didactice ocupate.